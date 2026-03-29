Μητσοτάκης: Στηρίζουμε τα εισοδήματα - Διατηρούμε εφεδρείες αν η κατάσταση επιδεινωθεί

«Η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα» είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του.



Οι επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή είναι ήδη ορατές στις τιμές των καυσίμων, επισημαίνει και δηλώνει πως «έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να στηρίξουμε την κοινωνία και τα εισοδήματα απέναντι σε αυτήν την πίεση». Παράλληλα, εκτός από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, μεταξύ των οποίων και το Fuel Pass, σημειώνει πως «επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά».

Δεν παραλείπει, επίσης, να αναφερθεί και στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, τονίζοντας ότι «η σταθερή μας δέσμευση είναι η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος».

«Αμυντική θωράκιση»

Στον τομέα της άμυνας, ο πρωθυπουργός ενημερώνει πως «προχωρά ο σχεδιασμός για τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό «θόλο», ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της «Ασπίδας του Αχιλλέα», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την άμυνά μας.



Αφού αναλύει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού φρεγατών και την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών της χώρας υπογραμμίζει ότι «από μια περίοδο που οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες, σήμερα διαθέτουμε έναν στόλο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά βήματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων».

Δίκη των Τεμπών

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμα στο «χρέος όλων απέναντι στην αλήθεια και τη μνήμη των θυμάτων: να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους ευθύνονται για το τραγικό δυστύχημα» στα Τέμπη. Μιλά για «εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας» και για «αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου». Και προσθέτει με νόημα: «Χωρίς να δίνονται περιττές αφορμές σε όσους θέλουν να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν τη δίκη. Ούτε, όμως, και υποκριτικά επιχειρήματα σε όποιους -για τους δικούς τους λόγους- επιδιώκουν να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης».