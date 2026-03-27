Η προειδοποίηση Μητσοτάκη στο Υπουργικό: «Όποιος χάσει ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης, παραιτείται»

Άστραψε και βρόντηξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν η κουβέντα στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο πήγε στο θέμα των εκκρεμοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο της σχετικής ενημέρωσης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, ο πρωθυπουργός άκουγε αρκετούς Υπουργούς να αναφέρονται στην πρόοδο των οροσήμων του δικού τους χαρτοφυλακίου με ορίζοντα τη λήξη ισχύος του Ταμείου στις 31 Αυγούστου του 2026 ή και να παραπονούνται για διάφορα εμπόδια, που αντιμετωπίζουν, όταν πήρε το λόγο και διεμήνυσε πως οι Υπουργοί ως πολιτικοί προϊστάμενοι έχουν την απόλυτη ευθύνη έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών δράσεων, ώστε να μην χαθούν πολύτιμα για τη χώρα κονδύλια.

«Όποιος χάσει ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης να υποβάλει άμεσα την παραίτηση του χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις» ξεκαθάρισε σε ασυνήθιστα αυστηρό τόνο τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνοντας…παγωτά τα περισσότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Άλλωστε, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH τα περισσότερα εκ των Υπουργείων, που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες. Το πρωθυπουργικό μήνυμα για επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης και βεβαίωσης των οροσήμων διανθίστηκε και με μία πολύ ξεκάθαρη οδηγία. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε όσους εκ των Υπουργών του εμπλέκονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι οι εφετινές καλοκαιρινές τους διακοπές θα είναι…off season.

Συγκεκριμένα επεσήμανε πως τους δύο κρισιμότερους μήνες, ήτοι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που είναι και ταυτόχρονα οι δύο εμπορικότεροι μήνες του καλοκαιριού θα τους περάσουν στο Υπουργείο τους με αποστολή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.