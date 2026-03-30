Σεβαστίδης: «Εργαλειοποιούν την δίκη των Τεμπών σαν σόου - Θυμίζουν Χρυσή Αυγή»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, με δημόσια τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης και αποσταθεροποίησης γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως σημείωσε, οι δικαστικοί λειτουργοί αντιλαμβάνονται το βάρος της ευθύνης, αλλά εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη διαδικασία.

Μιλά για «στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να το μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο» , παρομοιάζοντας τους με «μέλη της Χρυσής Αυγής».

«Στόχος η μετατροπή της δίκης σε πολιτικό πεδίο»

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει σαφής επιδίωξη από συγκεκριμένους κύκλους να αλλάξει ο χαρακτήρας της δίκης και να μετατραπεί σε πολιτική αντιπαράθεση. Όπως καταγγέλλει, ορισμένοι δρουν καλυπτόμενοι από τη βουλευτική ασυλία και προχωρούν σε ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, συνιστούν σωρεία αδικημάτων.

Παράλληλα, κατηγορεί τους εμπλεκόμενους ότι εργαλειοποιούν τη διαδικασία, επιδιώκοντας δημοσιότητα μέσω τηλεοπτικών εμφανίσεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφορές σε Χρυσή Αυγή και «αντισυστημισμό»

Ο κ. Σεβαστίδης παρομοίασε τις συγκεκριμένες πρακτικές με τη στάση που είχαν στο παρελθόν μέλη της Χρυσής Αυγής, κάνοντας λόγο για «ψεύτικο αντισυστημισμό» που στοχεύει στην πολιτική εκμετάλλευση.

Όπως ανέφερε, τέτοιες συμπεριφορές μετατρέπονται σε μέσο εκλογικής επιρροής, ενώ προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η προβολή τους.

Βολές και κατά των ΜΜΕ

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγόρησε ότι προβάλλουν τέτοιες πρακτικές, συμβάλλοντας –όπως είπε– στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών.

Έκανε μάλιστα λόγο για επανάληψη φαινομένων του παρελθόντος, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα ΜΜΕ «εκκολάπτουν ξανά το αυγό του φιδιού».

«Κρίνεται η αντοχή της δημοκρατίας»

Αναφερόμενος στη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα, υπογράμμισε ότι δεν αφορά μόνο τους 36 κατηγορούμενους, αλλά συνολικά τη λειτουργία των θεσμών και την αντοχή της δημοκρατίας.

Τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διεξαγωγή της διαδικασίας με νηφαλιότητα και σεβασμό στους δικονομικούς κανόνες.

Ο πρόεδρος της Ένωσης αναφέρθηκε και σε περιστατικά έντασης εντός των δικαστηρίων, κάνοντας λόγο για ύβρεις, προπηλακισμούς και συμπεριφορές που φτάνουν –όπως είπε– στα όρια της σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης των δικαστών.

Κατήγγειλε επίσης την απουσία ξεκάθαρης στάσης από πολιτικά κόμματα και θεσμικούς φορείς απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Έκκληση για μέτρα και προστασία της Δικαιοσύνης

Ο κ. Σεβαστίδης κάλεσε την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία της δικαστικής λειτουργίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα συνεχιστεί η φθορά του κύρους της Δικαιοσύνης.

Απευθυνόμενος στο αρμόδιο υπουργείο, ζήτησε να ληφθούν αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης και την προστασία των δικαστικών λειτουργών.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι βασικό ζητούμενο είναι η απονομή δικαιοσύνης για τα 57 θύματα της τραγωδίας, επισημαίνοντας πως η πλειοψηφία των συγγενών επιθυμεί μια ήρεμη και ουσιαστική διαδικασία, μακριά από τη δημοσιότητα.

Όπως ανέφερε, η Ένωση θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της δίκης και θα παρεμβαίνει όπου κρίνεται απαραίτητο.