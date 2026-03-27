Καρυστιανού για αναβολή της δίκης για τα Τέμπη: «Μήπως ήταν σκόπιμο;»

Σφοδρή κριτική για την αναβολή της δίκης των Τεμπών εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική συνέντευξή της, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τα γεγονότα κρύβονται σκοπιμότητες. Η ίδια επέρριψε ευθύνες στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας ότι γνώριζε εκ των προτέρων τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την πρώτη μέρα της εκδίκασης.



«Μήπως ήταν σκόπιμο; Τρία χρόνια περιμέναμε την πρώτη μέρα της δίκης και η αίθουσα δεν ήταν κατάλληλη», σημείωσε η κα Καρυστιανού, επισημαίνοντας ότι αντί για την έναρξη της διαδικασίας, επικράτησαν καβγάδες, ένταση και ψυχική κούραση. «Ίσως ο στόχος είναι να αποθαρρυνθεί η προσέλευση των συγγενών και να σταματήσει να ασχολείται ο κόσμος», πρόσθεσε.



Η ίδια έκανε λόγο για «δυσάρεστη έκπληξη», καθώς η αίθουσα που τελικά χρησιμοποιήθηκε είχε χωρητικότητα μόλις 400 ατόμων, ενώ οι παράγοντες της δίκης ήταν περίπου 650. «Γνώριζαν οι αρμόδιοι, γνώριζε και ο κύριος Φλωρίδης πώς είναι δυνατόν να στοιβάξεις τόσους ανθρώπους σε αυτήν την αίθουσα; Ίσως υπήρχε σκοπιμότητα», είπε χαρακτηριστικά.



Η κα Καρυστιανού, που μίλησε στο OPEN, προέβλεψε νέα αναβολή της δίκης και εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης, κατηγορώντας τον για ανικανότητα και αδιαφορία, αλλά και για διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συγγενείς δεν δέχονται να παρακολουθούν τη δίκη από άλλη αίθουσα μέσω τηλεόρασης, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει σωστά υπό αυτές τις συνθήκες.

Η ίδια χαρακτήρισε τη δίκη «κολοβή» και τόνισε ότι η πλήρης διαδικασία πρέπει να καλύψει όλα τα εγκλήματα και όλους τους κατηγορουμένους. Παράλληλα εξέφρασε την πικρία της για την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία επιτέθηκε σε εκείνη και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για τον νέο ρόλο της ως υποψήφια πολιτικός, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει «η μητέρα της Μάρθης» και ότι συνεχίζει τον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων, με στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα.