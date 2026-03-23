Καρυστιανού για τη δίκη της τραγωδίας στα Τέμπη:«Δε θα ζητήσω αναβολή, αλλά θα ήθελα μια σωστή δίκη»

Στη Λάρισα για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών βρίσκεται και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία έχασε την κόρη της Μάρθη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε ακόμη 56 ανθρώπους τον Φεβρουάριο του 2023.

Η Μαρία Καρυστιανού, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους έξω, υπογράμμισε: «Φαίνεται ότι ένα κομμάτι της Δικαιοσύνης, τουλάχιστον αυτό που αφορά τα Τέμπη, λειτουργεί ακριβώς αντίθετα, προς την συγκάλυψη και την απομάκρυνση από την αλήθεια. Προσέρχομαι σε μια δίκη για τον θάνατο του παιδιού μου που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει ούτε έρευνα, ούτε υπάρχει κατηγορούμενος. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για να το σηκώσει ένας γονιός».

Η Μαρία Καρυστιανού λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών έκανε λόγο για ομερτά και συγκάλυψη και τάχθηκε κατα της αναβολή ςτης δίκης

Σχετικά με την αναφορά της για omerta, η κ. Καρυστιανού είπε: «Θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια. Γιατί αυτό φαίνεται ότι υπάρχει. Ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον, για αυτό και όλα τα αιτήματά μας, όλες οι μηνύσεις καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Στο αρχείο».

Παράλληλα, σε ερώτηση αν θα ζητήσει αναβολή και αν γενικώς δεν επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η δίκη τόνισε: «Για ποιον λόγο να ζητήσω αναβολή; Όχι. Δεν γίνεται να μη θέλω γενικώς να γίνει η δίκη. Θα ήθελα όμως να γίνει μια σωστή δική. Να έχει κατηγορούμενους αυτούς που πρέπει να έχει κατηγορούμενους, όχι να ερχόμαστε εδώ πέρα, να μην έχει γίνει έρευνα για την πυρόσφαιρα σα να μην υπήρξε ποτέ, να μην υπάρχουν οι εργολάβοι της 717. Είναι δυνατόν;».