Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα Τέμπη: «Έχουμε απέναντί μας αδίστακτες βρώμικες εξουσίες»

«Αγώνας για δικαιοσύνη και κατάκτηση του δικαίου» είναι ο στόχος σύμφωνα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται σήμερα στη Λάρισα ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, όπου ξεκινά η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.

«Ο αγώνας μας είναι αγώνας για δικαιοσύνη. Και για τη δικαίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους, των ανθρώπων που επέζησαν, για τη δικαίωση ολόκληρης της κοινωνίας. Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας αδίστακτες, βρώμικες εξουσίες. Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας σκοτεινούς, δρεπανιφόρους μηχανισμούς», τόνισε αρχικά σε δηλώσεις της η συνήγορος των οικογενειών και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη στο Συνεδριακό Κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.



«Ξέρουμε ότι θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, την κοινωνία στο πλευρό μας, την κοινωνία με τα μάτια ανοιχτά, να ζητά δικαιοσύνη και να μη βολεύεται στην ψεύτικη και στημένη δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη του "κουτιού" που θέλουν κάποιοι να σερβίρουν νομίζοντας ότι οι πολίτες είναι κουτοί» συνέχισε.

Καταλήγοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε: «Είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη για τη δικαίωση των θυμάτων, είμαστε εδώ για να δείξουμε τι σημαίνει αγώνας για δικαιοσύνη και κατάκτηση του δικαίου, αυτός είναι ο ρόλος του συνηγόρου, αυτός είναι και ο ρόλος μιας κοινωνίας που δεν παραιτείται και δεν συμβιβάζεται».