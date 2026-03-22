Συγκίνηση στην εκδήλωση του μουσικού σχολείου Λάρισας για τα θύματα των Τεμπών

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος/Ευγενία Γιαννακέλου

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην εκδήλωση του μουσικού σχολείου Λάρισας για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.



Στην εκδήλωση που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παραβρέθηκαν και μίλησαν μεταξύ άλλων η Άμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας Αλεξάνδρας Λάτα και η Χρυσούλα Χλωρού που έχασε την αδελφή της. Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος μιλώντας νωρίτερα στον Flash.gr έδωσε τον τόνο ενόψει της πολύκροτης δίκης που ξεκινάει αύριο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να μην φοβόμαστε, η δικαίωση θα έρθει».





Αρχικά η κυρία Λάτα είπε τα εξής: «Είμαι η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας Αλεξάνδρας Λάτα, που έχασε τη 21χρονη κόρη της στην τραγωδία των Τεμπών. Είμαστε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, για να παρακολουθήσουμε αυτή την παράσταση από αυτά τα παιδιά, που ήταν τόσο συγκλονιστικοί και πέρσι και πρόπερσι, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των παιδιών μας.



Αύριο είναι η μεγάλη δίκη. Αύριο ξεκινά η μεγάλη μάχη. Η δίκη των Τεμπών δεν είναι μια απλή δίκη. Είναι μια δίκη που πρέπει να δώσει απαντήσεις, γιατί η κοινωνία περιμένει με υπομονή και επιμονή τις αποφάσεις της.





Μέσα μου ο πόνος έχει γίνει φλόγα. Μια φλόγα που δεν θα σβήσει ποτέ, μέχρι να λάμψει η αλήθεια. Δυστυχώς, η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι κουφή και τυφλή και, δυστυχώς, δεν είναι ανεξάρτητη. Πριν από την 28η Φεβρουαρίου, οι 57 ψυχές ήταν ζωές, ήταν ελπίδες, ήταν όνειρα που κόπηκαν τόσο βίαια.



Μετά από τρία χρόνια που περιμένουμε με υπομονή αυτή τη δίκη, θα σταθούμε όλοι δίπλα-δίπλα σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα που δίνουμε καθημερινά, για να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα. Για αυτό το έγκλημα πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι. Όλοι πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, γιατί απέναντι στον νόμο πρέπει να είμαστε ίσοι.





Θα προσπαθήσουμε να καταργηθεί το άρθρο 86, ώστε να λογοδοτήσουν και πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να κρύβονται πίσω από την ασυλία. Είμαι πολύ αγχωμένη και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η δίκη.



Θέλουμε όλους δίπλα μας. Να είστε όλοι εκεί, να φωνάξουμε δυνατά για αυτά τα παιδιά που έφυγαν τόσο άδικα. Σας θέλουμε όλους μια γροθιά, μια φωνή. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε».

«Για μια ακόμα χρονιά τα παιδιά μας τιμούν»

Στη συνέχεια η κυρία Χλωρού είπε: «Είμαι η Χρυσούλα Χλωρού. Πριν τρία χρόνια η αδερφή μου σκοτώθηκε στα Τέμπη. Σήμερα είμαστε άλλη μια φορά εδώ, για μια ακόμη χρονιά, που τα παιδιά μας τιμούν και τιμούν τη μνήμη των νεκρών μας με την εκδήλωση που κάνουν.

«Έχουμε ανάγκη για δικαιοσύνη»



Η Χρυσούλα Χλωρού, που έχασε την αδερφή της στη Σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας και μίλησε στην κάμερα του FLASH, εκφράζοντας την ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης.



Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση που μας δείχνει. Αύριο ξεκινάει μια πολύ μεγάλη δίκη, η μεγάλη δίκη των Τεμπών. Και περιμένουμε να βρούμε την αλήθεια και την δικαιοσύνη.



Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας. Όλος ο κόσμος θα είναι μαζί μας. Και αύριο.



Και εμείς θα είμαστε εκεί με δύναμη, με κουράγιο, με αποφασιστικότητα να φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί έχουμε ανάγκη για την δικαιοσύνη και την αλήθεια.