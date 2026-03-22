«Να μην φοβόμαστε, η δικαίωση θα έρθει»: Ο Πάνος Ρούτσι στον FLASH για τη δίκη των Τεμπών

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος/Ευγενία Γιαννακέλου

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και έντονες αιχμές για τη διαδικασία, ο Πάνος Ρούτσι τοποθετήθηκε ενόψει της έναρξης της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία ξεκινά υπό δύσκολες συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων.



Όπως ανέφερε μιλώντας στον FLASH, οι πρώτες ημέρες της δίκης αναμένεται να κινηθούν σε τυπικό επίπεδο, με καταγραφή ονομάτων και διαδικαστικά ζητήματα, χωρίς ουσιαστική πρόοδο στην εξέταση της υπόθεσης. Τόνισε, ωστόσο, πως το σημαντικό είναι ότι η δίκη επιτέλους ξεκινά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει σωστά το έργο της, παρά τις ελλείψεις που –όπως υποστηρίζει– υπάρχουν στη δικογραφία.



Ο πατέρας του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε την επιθυμία να επεκταθεί η έρευνα και σε πολιτικά πρόσωπα, σημειώνοντας ότι «όσο πιο ψηλά και αν φτάνει» η ευθύνη, θα πρέπει να διερευνηθεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εκταφής, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, καθώς το υψηλό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις οικογένειες, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση με τους δικηγόρους τους.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τόπο διεξαγωγής της δίκης, επισημαίνοντας ότι οι συγγενείς είχαν ζητήσει δύο φορές τη μεταφορά της σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για λόγους προσβασιμότητας, αιτήματα που απορρίφθηκαν. Όπως δήλωσε, η επιλογή της Λάρισας επιβαρύνει περαιτέρω τους συγγενείς, εκφράζοντας την άποψη ότι επιχειρείται να εξαντληθούν οικονομικά και ψυχολογικά. «Δεν πρόκειται να κουραστούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στο κόστος παρακολούθησης της δίκης, παραδέχθηκε ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση, ωστόσο οι οικογένειες θα προσπαθήσουν να στηρίξουν η μία την άλλη για να παραμείνουν παρούσες σε όλη τη διαδικασία. Τέλος, απηύθυνε κάλεσμα στην κοινωνία να σταθεί στο πλευρό τους, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία του κόσμου αποτελεί σημαντική στήριξη αλλά και πίεση που μπορεί να συμβάλει στην απόδοση δικαιοσύνης. «Να είμαστε ενωμένοι, να μην φοβόμαστε. Λίγο ακόμα έχουμε και η δικαίωση θα έρθει», κατέληξε.

Ακούστε τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι στον FLASH:

«Λίγο ακόμα έχουμε, θα τα καταφέρουμε»



O Πάνος Ρούτσι μιλά στον φακό του FLASH για την δίκη των Τεμπών που ξεκινά αύριο Δευτέρα (23/03) στη Λάρισα στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας).



📹Ευγενία Γιαννακέλου,… pic.twitter.com/j0jam2AE41 — Flash.gr (@flashgrofficial) March 22, 2026

Δήλωση ενόψει της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, έκανε και ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη που είχε ξυλοκοπηθεί από αστυνομικούς, έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου: