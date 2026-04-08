Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι στα γενέθλια του Ντένι: Δε θα σταματήσω μέχρι να μπει ο τελευταίος φυλακή

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένι, ο οποίος χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. Με αφορμή τα γενέθλια του παιδιού του, που σήμερα θα έκλεινε τα 26, ο πατέρας δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα στο Facebook για τη δικαίωση που ακόμη δεν έχει έρθει.

«Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”», γράφει ο κ. Ρούτσι, τονίζοντας πως κάθε λεπτό σκέφτονται τον γιο τους και πως η απουσία του παραμένει αβάσταχτη.

Ο ίδιος αναφέρει ότι «κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα» και ότι «κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε», στέλνοντας σαφές μήνυμα πως ο αγώνας για την τιμωρία των υπευθύνων δεν έχει τελειώσει.

«Δεν θα σταματήσω να παλεύω μέχρι να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή, και δεν είμαι μόνος μου… είναι όλη η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι εγκληματίες», σημειώνει.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι

«Σήμερα θα έκλεινες τα 26…

Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”. Αγόρι μου, κάθε λεπτό είσαι στο μυαλό μας και μας λείπεις πάρα πολύ. Η ταπεινότητα και η καθαρότητα της ψυχής σου ήταν αυτό που όλοι σε θυμούνται. Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε. Ντενουκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω, μέχρι να να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή, και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλοι η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες.

Δεν σταματάμε να ζητάμε αλήθεια και δικαιοσύνη για όλα τα αγγελούδια που έφυγαν μακριά μας.

Χρόνια πολλά εκεί που είσαι, Αγγελούδι μου.

Η μνήμη σου είναι φωνή. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ.

Κράτα και μια θέση για μένα εκεί, κάποια μέρα ανταμωθούμε και θα είμαστε πάλι μαζί, όπως παλιά!!

Σε αγαπάμε τόσο πολύ..»