Τέμπη: Επανέναρξη της δίκης στη Λάρισα εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Δέκα ημέρες μετά την επεισοδιακή έναρξη της 23ης Μαρτίου, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων συνεδριάζει ξανά το πρωί της Τετάρτης 1ης Απριλίου στη Λάρισα για την πολύκροτη τραγωδία στα Τέμπη. Η διαδικασία επανεκκινεί υπό τη σκιά των εικόνων συνωστισμού που οδήγησαν σε οριστική διακοπή την πρώτη ημέρα, με το υπουργείο Δικαιοσύνης και τις αρχές να προχωρούν σε σειρά διορθωτικών κινήσεων στον χώρο του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις».

Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ασφυξίας, η κύρια αίθουσα επεκτάθηκε κατά 80 τ.μ. με την αφαίρεση γυψοσανίδων, επιτρέποντας την τοποθέτηση 50 επιπλέον καθισμάτων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν περισσότερα μικρόφωνα για τους συνηγόρους, ενώ θεσπίστηκαν διαπιστεύσεις για τον Τύπο και υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας για όλους τους εισερχόμενους. Παραμένει ωστόσο η διαφωνία των συγγενών των 57 θυμάτων στην πρόταση να παρακολουθούν τη διαδικασία από οθόνες στον προθάλαμο, καθώς ζητούν τη φυσική τους παρουσία εντός της αίθουσας.

Η θεσμική σύγκρουση και οι καταγγελίες για πολιτικοποίηση

Η αυριανή συνεδρίαση διεξάγεται σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, μετά την παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη. Ο κ. Σεβαστίδης, μέσω βίντεο, έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση της δίκης» και προσπάθεια μετατροπής της σε «πολιτικό επίδικο» από πρόσωπα που καλύπτονται πίσω από τη βουλευτική ασυλία.

Η απάντηση Κωνσταντοπούλου

Για «ωμές παρεμβάσεις σε ανοιχτές υποθέσεις, υπέρ της κυβέρνησης και σε βάρος της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης» καταγγέλλει τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στο «δριμύ κατηγορώ» που απηύθυνε ο Χριστόφορος Σεβαστίδης με φόντο τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου μιλά για «συκοφαντικό και ακραία υπονομευτικό για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης διάγγελμα Σεβαστίδη που, εν μέσω θυελλωδών αντιδράσεων συγγενών, συνηγόρων και ολόκληρης της κοινωνίας για τις μεθοδεύσεις στην δίκη των Τεμπών, σπεύδει να δώσει διαπιστευτήρια και χείρα βοηθείας στην υπόλογη κυβερνητική εξουσία».

Στο ίδιο μήκος κύματος η Καρυστιανού

Με ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη, για υιοθέτηση του κυβερνητικού αφηγήματος στα Τέμπη. Έκανε λόγο για «συνενοχή στη συγκάλυψη» και προσβολή του Συντάγματος, καλώντας τους δικαστικούς λειτουργούς να τιμήσουν τον όρκο τους απέναντι στον θεσμικό εκφυλισμό και την «αλαζονεία της εξουσίας».

Η έκκληση του Νίκου Πλακιά

Νωρίτερα ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη με μια αιχμηρή ανάρτησή του στην Πλατφόρμα Χ κάλεσε όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ,όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και θέλαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας.

Κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και τεράστια προβλήματα οργάνωσης .

Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας .

και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων .… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 31, 2026

Το δικονομικό στάδιο της διαδικασίας

Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί ομαλά, το δικαστήριο θα προχωρήσει στη νομιμοποίηση των συνηγόρων υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων, καθώς την πρώτη ημέρα εκφωνήθηκαν μόλις πέντε ονόματα. Στη συνέχεια προβλέπεται η εκφώνηση του καταλόγου των 352 μαρτύρων και η νομιμοποίηση των συνηγόρων των περίπου 230 πολιτικώς εναγόντων που υποστηρίζουν την κατηγορία.