Φλωρίδης σε Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

Τις δικές του απαντήσεις σε όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού για τη δίκη για τα Τέμπη, έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.



Όπως είπε στο Action 24, «εδώ έχουμε έναν χώρο που όσον αφορά τις δυνατότητές του είναι καλύτερος από το Εφετείο με πολύ λιγότερους συντελεστές από τη δίκη για το Μάτι, το θέμα δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω και ποιος κάτω. Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων».



«Με βάση τα προβλεπόμενα, στην αίθουσα θα μπουν οι δικηγόροι, υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και 100 θέσεις εργασίας, μετά θα μπουν αυτοί που πρέπει να νομιμοποιηθούν, αυτοί πρέπει να είναι στην αίθουσα. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε 360 θέσεις, με τους 250 δικηγόρους που δηλώθηκαν στην ανάκριση, έχουμε χώρο για να τοποθετηθούν. Δεν αποκλείεται κανένας. Όταν στη δίκη για το Mάτι που είχε πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες και η δίκη έγινε σε αίθουσα ίδια ή μικρότερη, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ;», διερωτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης.



Κάνοντας λόγο για «γνωστό πολιτικό παιχνίδι από κάποια μειοψηφία που δεν επιθυμεί να γίνει η δίκη για τα Τέμπη» θύμισε ότι «κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη γιατί στόχος ήταν όσο δεν ξεκινάει η δίκη, τα στοιχεία δεν μπορούν να έρθουν στο φως ώστε να έρθει η κάθαρση».

Με αφορμή, δε, όσα ακούστηκαν προς την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «εάν είχε διαβαστεί σωστά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου εκεί υπήρχε μια αναφορά ότι οι δικαστές δέχονται απειλές για τη ζωή τους. Αυτό δεν προσέχθηκε ότι οι δικαστές απειλούνται από κυκλώματα βρώμικα, χρυσαυγίτικα γιατί στην πραγματικότητα έχουμε μια υποκατάσταση του χρυσαυγιτισμού από μια μερίδα με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου».



«Τραμπουκισμοί εναντίον του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών, απόπειρα ανατροπής της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η Χρυσή Αυγή γιατί ψηφιζόταν από μια μερίδα του κόσμου να πάει στη Βουλή; Για να διαλύσει τη Βουλή και να τους πλακώνει όλους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί αντιμετωπίζει κακούργημα γιατί κατέγραψε μια δικαστή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media, αυτό είναι κακούργημα» κατέληξε ο Γιώργος Φλωρίδης.

