Μαρινάκης: Ο Πρωθυπουργός δεν ακούει για πρόωρες εκλογές, απορρίπτει τις συζητήσεις πριν ξεκινήσουν

Εν μέσω των εντεινόμενων σεναρίων ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν επανακάμψει οι συζητήσεις περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ακόμη και το αμέσως προσεχές διάστημα, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος επέμεινε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027.

«Ο Πρωθυπουργός δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις. Δηλαδή, και να θέλει κάποιος να τις πει, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, τις απορρίπτει» είπε στο ραδιόφωνο του Real 97.8 ο Παύλος Μαρινάκης.

Επικαλούμενος το ασταθές γεωπολιτικό κλίμα, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε πως «η Ελλάδα έχει καταφέρει, μετά από την ψήφο των πολιτών και από τη δουλειά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου στο ζύγι θετικών και αρνητικών, τα θετικά στην πλειοψηφία των πολιτών θεωρήθηκαν περισσότερα, να έχουμε μία Κυβέρνηση σταθερή, να μπορεί να παίρνει ακαριαία αποφάσεις, όπως, για παράδειγμα, η συνδρομή, η βοήθεια στην Κύπρο, όπως τα μέτρα τα οικονομικά και μια οικονομία, που από εκεί που ήταν 27η στις 27 της Ευρώπης το 2019 σε ρυθμούς ανάπτυξης, με 570.000 παραπάνω ανθρώπους άνεργους, μια οικονομία η οποία επιστρέφει, δημιουργεί πλεονάσματα και χρηματοδοτεί αναγκαία μέτρα για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία. Όταν το έχεις, λοιπόν, το μείζον, είναι το λιγότερο - για να μην πω κάτι πιο βαρύ - ανεύθυνο, επειδή ανεβαίνεις δημοσκοπικά, λόγω του ότι ο κόσμος στα δύσκολα καταλαβαίνει τα σοβαρά ποια είναι, εσύ να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις οκτώ μήνες, δέκα μήνες, έναν χρόνο νωρίτερα εκλογές. Αυτό το πράγμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και θα το πω κιόλας, δεν είναι Νέα Δημοκρατία».

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία τέτοια εισήγηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος δεν ακούει καν τέτοιες συζητήσεις ακόμη και εάν κάποιος προσπαθεί να ανοίξει θέμα εκλογών.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που σας περιέγραψα. Γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να κινούμαστε όπως κινήθηκαν πολλοί στο παρελθόν, που βάλανε το προσωπικό τους δημοσκοπικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Αυτό δεν εκπροσωπεί αυτή την παράταξη και ειδικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι ο δεύτερος λόγος είναι η ΝΔ θέλει να κριθεί για το τι έκανε σωστά και τι λάθη διόρθωσε σε βάθος τετραετίας» προσέθεσε.