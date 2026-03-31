Δημοσκόπηση GPO: Ανεβαίνουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - 51,7% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγράφουν αύξηση των ποσοστών τους.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που είδε το φως της δημοσιότητας την Τρίτη (31/3), η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει σταθερά να κρατά ένα δυναμικό προβάδισμα, καθώς στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα φτάνει το 26,3%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, ενώ το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν 8,1% και 8,9%, αντίστοιχα.

Η δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, δείχνει πτωτική πορεία για τον ΣΥΡΙΖΑ (3,8%) και τα κόμματα Πλεύση Ελευθερίας (7%) και Νίκη (2,3%). Σημειώνεται ότι το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει αρκετά υψηλό, φτάνοντας το 16,2%.

Σημαντική ενίσχυση για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, Αντώνη Παπαργύρη, η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της κατά 1,8% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιανουαρίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ αυξάνει την επιρροή του κατά 1,4%. Θετική είναι η πορεία και του ΚΚΕ, το οποίο ενισχύεται κατά 1,3%.

Αντίθετα, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας παρουσιάζουν μείωση.

Εκλογικές προτιμήσεις και κυβερνητική σύνθεση

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 31,2% των ερωτηθέντων επιθυμεί να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το 64,8% εκφράζει την προτίμηση για αλλαγή κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές.

69cbfe0be825e.jpg

Αναφορικά με την κυβερνητική σύνθεση, το 51,7% των πολιτών επιθυμεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμα και αν αυτό απαιτεί επανάληψη των εκλογών, ενώ το 44,9% προτιμά την κυβερνητική συνεργασία.

69cbfebf8289a.jpg

Ανησυχία για την οικονομία και τα μέτρα της κυβέρνησης

Πάνω από το 90% των ερωτηθέντων εκφράζει ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, με το 56,6% να κρίνει αρνητικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του.

Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 14% των πολιτών πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει τις αυξήσεις του πληθωρισμού, ενώ το 84,3% θεωρεί ότι δεν αρκεί.

69cbffd75830f.jpg

Το θέμα των υποκλοπών και της δίκης των Τεμπών

Στο επίκεντρο της δημοσκόπησης βρίσκεται και η εκτίμηση για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών. Το 64,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της, ενώ το 77,9% εκτιμά ότι το ζήτημα των υποκλοπών είναι σημαντικό, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Κόμματα και δημοσκοπικά ποσοστά

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 6,3% των πολιτών δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της Μ. Καρυστιανού, ενώ το 11,5% εκφράζει ότι είναι αρκετά πιθανό. Αντίστοιχα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει ποσοστά της τάξης του 6,5% για «πολύ πιθανό» και 10,9% για «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν.

