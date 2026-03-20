ΠΑΣΟΚ: Μικρές δημοσκοπικές «ανάσες» αλλά και μονότονο πινγκ - πονγκ Ανδρουλάκη με Δούκα

Η απόσταση των περίπου 3000 χιλιομέτρων που χωρίζει την Αθήνα από τις Βρυξέλλες -όπου βρισκόταν χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών- θεωρείται μια απόσταση ασφαλείας για τα «πυρά» που εκτόξευσε εναντίον του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Βουλή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δώσει μία ημέρα νωρίτερα την απάντησή του για τους λόγους αποπομπής του παραιτηθέντος βουλευτή, απορρίπτοντας το επιχείρημα της διαφορετικής άποψης. Προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί διαφορετικές στρατηγικές στο μέλλον και προς το παρόν το ζήτημα κλείνει, αλλά όχι και η πιθανότητα για νέες διαγραφές.

Την κατεύθυνση της ηγεσίας ανέλαβε να επαναλάβει ο Κώστας Τσουκαλάς λέγοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές στρατηγικές, οι οποίες υπονομεύουν την κεντρική στρατηγική απέναντι στη ΝΔ», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενιαίας φωνής και καθαρής γραμμής από το σύνολο των στελεχών της παράταξης.

Ο Παύλος Γερουλάνος πάντως, ευχήθηκε «το αντίο του Οδυσσέα να μην είναι οριστικό», ενώ χαρακτήρισε την απόφαση να παραδώσει την έδρα «μία σπάνια κίνηση πολιτικής ευθύνης».

Ο Δούκας επιμένει

Την ίδια στιγμή, ο Χάρης Δούκας έστελνε το δικό του διπλό μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλώνοντας αφ’ ενός, ότι θα συνεχίσει να λέει ευθαρσώς τις απόψεις του χωρίς να φοβάται τη διαγραφή και αφ’ ετέρου, ότι επιμένει στην πρόταση για δεσμευτική απόφαση κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ από το συνέδριο της επόμενης εβδομάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, αν το ψήφισμά του δεν υιοθετηθεί, αυτό θα σημαίνει -κατά την οπτική του- ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει ορθάνοιχτο το θέμα της κυβερνητικής συνεργασίας.

«Οτιδήποτε άλλο θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, το άσχημο για μας ενδεχόμενο, να υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό θα είναι καταστροφικό για μας και τη χώρα», σημείωσε ο κ. Δούκας (OPEN), ο οποίος πάντως θέλησε να καταστήσει σαφές δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και δεν βάζει θέμα ηγεσίας ούτε αντιπαρατίθεται μαζί του. «Οι προσεγγίσεις μου είναι ενισχυτικές», τόνισε.

Στο διαρκές πινγκ πονγκ, ο εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε (Real) ότι «η μη συνεργασία με τη ΝΔ, είναι λυμένο θέμα και δεν είναι ένα ξεκάρφωτο, επιμέρους ζήτημα» και υπενθύμισε όσα είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι αποτελεί μέρος της εθνικής μας στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, «η οποία θα ψηφιστεί».

Μέσα σε αυτό το αντιπαραθετικό σκηνικό, η Χαριλάου Τρικούπη έκλεισε χθες και την εκκρεμότητα εκλογής των συνέδρων με τους 140 αντιπροσώπους που απέμεναν από την ξεχωριστή κάλπη που στήθηκε για τους συνδικαλιστές και τους επιστήμονες, ενώ αύριο στις 17.30 θα συνεδριάσει η Γραμματεία της Επιτροπής Καταστατικού της Κ.Ο.Ε.Σ. υπό τον γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, βάζοντας με τη σειρά της τις τελευταίες πινελιές στο νέο καταστατικό που θα τεθεί προς έγκριση.

Το ευχάριστο στην όλη κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία 24ωρα στο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με όσα έλεγαν στον FLASH κορυφαίες κομματικές πηγές, είναι το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει ξανά στις δημοσκοπήσεις, έστω κι αν τα κέρδη που καταγράφει (μία μονάδα και κάτι) είναι περισσότερο ψυχολογικά, αφού η διαφορά με τη ΝΔ παραμένει αβυσσαλέα.