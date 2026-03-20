Ο Ανδρέας με τα λόγια και τη θύμηση των παιδιών του

Για τον Ανδρέα Παπανδρέου έχουν ειπωθεί και έχουν γραφτεί τα πάντα. Ή σχεδόν τα πάντα...

Γιατί μεθαύριο Κυριακή 22 του μήνα, το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου διοργανώνει εκδήλωση για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και υπόσχεται να μοιραστεί με όσους δώσουν το παρών, ανέκδοτες ιστορίες και αναμνήσεις από τη ζωή του. Αφηγητές θα είναι τα ίδια τα παιδιά του, Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, οι οποίοι θα κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο και μαζί στην προσωπικότητα του πατέρα τους, που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στον τόπο με την επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Θα προβληθεί επίσης σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του, ενώ ο Γιώργος και ο Νίκος θα ρίξουν φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις του πολυκύμαντου βίου του πατέρα τους.

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του», ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με την Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αγίας Βαρβάρας και υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 18:00.