Δημοσκόπηση MRB: Στο 31,1% η ΝΔ - Τι πιστεύουν οι Έλληνες για πλαφόν, πόλεμο και Κωνσταντινόπουλο

Ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, φτάνοντας το 31,1% στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί του συνόλου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Η διαφορά από το δεύτερο κόμμα διαμορφώνεται στις 17,1 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, άνοδο άνω της μίας μονάδας καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που ενισχύεται κατά 1,3 μονάδες και σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 14% στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες σημειώνει η Πλεύση Ελευθερίας, που υποχωρεί κατά 2,6 μονάδες, από το 13,2% στο 10,6%.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην τέταρτη θέση, καθώς η Ελληνική Λύση περιορίζει τις απώλειές της στο -1,2% και καταγράφει ποσοστό 11,5%, περνώντας μπροστά στην τρίτη θέση.

Ένας στους τέσσερις ψηφίζει «κανέναν» για πρωθυπουργό

Στην ερώτηση για το ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς είναι ο καταλληλότερος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατά την πρώτη θέση με 24,6% ενώ στη δεύτερη βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9,1%. Tο μεγαλύτερο ποσοστό εξακολουθεί να συγκεντρώνει η επιλογή «κανένας» με 25%.

Στο πολιτικό ερώτημα για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο το ευρύ κοινό απάντησε αρνητικά με 44,5% ενώ οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ αξιολόγησαν σωστή την απόφαση με 36,9%.

Μέτρα για ακρίβεια και πυρηνικοί αντιδραστήρες

Όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για πλαφόν σε εταιρείες για τα καύσιμα και τα τρόφιμα, το 51,6% απάντησε θετικά ενώ στο ερώτημα αν η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων το 49,8% είχε αρνητική άποψη.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καταγράφεται πως το 69,8% δηλώνει ότι συμφωνεί με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, την ίδια ώρα που το 67,7% απάντησε θετικά στην απόφαση για μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο. Μάλιστα, το 68,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η στάση που πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο του Ιράν να είναι «ουδέτερη».

Τέλος, σχετικά με το αν πρέπει οι χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν ναυτικές δυνάμεις όπως ζητά ο Τραμπ, το 65,2% βλέπει αρνητικά το ενδεχόμενο ενώ το 80,1% δήλωσε πως η απόφαση Τραμπ-Νετανιάχου να κηρύξουν πόλεμο στο Ιράν ήταν λάθος.