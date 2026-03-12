Μητσοτάκης: Διπλό «όχι» για κάλπες και ανασχηματισμό - «Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει την Ελλάδα»

Ξεκόβει εκ νέου κάθε συζήτηση για εκλογικό αιφνιδιασμό ο πρωθυπουργός παρά την αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, που καταγράφουν όλες ανεξαιρέτως οι δημοσκοπήσεις της τρέχουσας εβδομάδος σε συνέντευξη, που παρεχώρησε σήμερα στον ιστότοπο iefimerida.gr.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω της πρόσφατης δημοσκοπικής ανάκαμψης, επαναλαμβάνοντας ότι σκοπός του είναι να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών με την πολιτική σταθερότητα.

«Δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα, που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Συναφές με τα παραπάνω, ο πρωθυπουργός θέλησε να βάλει και ένα φρένο στη συζήτηση περί ανασχηματισμού τονίζοντας ότι «σε μία τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά». Για τις εν εξελίξει πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα οφείλει να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερωτηθείς για την προοπτική λήψης επιπλέον μέτρων οικονομικής στήριξης ο κ. Μητσοτάκης απήντησε ότι «ποτέ δεν ξεδιπλώνουμε όλες τις παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή», καθώς και ότι η κυβέρνηση έχει υπ όψιν της και άλλα μέτρα στήριξης.

Σε ό,τι αφορά στην αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες» επιμένοντας ότι ακόμη και μόνη της η Ελλάδα θα στήριζε την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος, ερωτηθείς για τα οφέλη από το project του Κάθετου Διαδρόμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «αυτός αναβαθμίζει πολύ σημαντικά την Ελλάδα, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά».

Τόνισε, δε, ότι αποτελεί «επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης ότι πολύ γρήγορα διέγνωσε αυτή την αλλαγή στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και έσπευσε να τοποθετηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να αξιοποιήσει τα γεωγραφικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα».