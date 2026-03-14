Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αυστραλία - Θα γίνει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αυστραλία αναβάλλεται και μετατίθεται για μεταγενέστερο χρόνο.



Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική ένταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση ενός τόσο μακρινού ταξιδιού αυτή την περίοδο.

Η κατάσταση στην περιοχή βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, γεγονός που απαιτεί στενή παρακολούθηση και αυξημένη διπλωματική κινητικότητα.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αυστραλία είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο των επαφών της ελληνικής κυβέρνησης με την ελληνική ομογένεια και τις αυστραλιανές αρχές, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μετατεθεί, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διεθνών εξελίξεων.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το ταξίδι δεν ακυρώνεται, αλλά θα επαναπρογραμματιστεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και το διεθνές περιβάλλον καταστεί πιο σταθερό.