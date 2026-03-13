Τι είπε ο Μητσοτάκης για τον ανασχηματισμό, τι εννοεί και γιατί όλοι περιμένουν το Πάσχα

Και μιας και είμαστε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πρέπει να επισημάνω πως μία από τις απαντήσεις, που, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, συζητήθηκε έντονα στα «γαλάζια» πηγαδάκια ήταν το «φρένο» στη σεναριολογία περί ανασχηματισμού.

Η στήλη απευθύνθηκε στην καλή πηγή της στο Μέγαρο Μαξίμου και το explainer που έδωσε είναι το ακόλουθο: εν μέσω πολέμου είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην πραγματοποιούνται αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, συνθήκη που μπορεί να ισχύσει χονδρικά έως το Πάσχα.

Ωστόσο, ο ίδιος κυβερνητικός παράγοντας τονίζει με νόημα πως η ιδέα ενός (τελευταίου πριν από τις εκλογές) ανασχηματισμού δεν έχει εγκαταλειφθεί.

Τουναντίον, θα πρέπει να αναμένεται για την περίοδο αμέσως μετά το Πάσχα και όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH θα περιλαμβάνει λιγοστές αλλαγές σε επίπεδο Υπουργών και ένα ευρύτερο rotation στους Υφυπουργούς.

Μάλιστα, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού αφήνει να εννοηθεί πως στην Ηρώδου Αττικού αναμένουν την διαβίβαση στη Βουλή της δεύτερης δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (πιθανώς εντός των επομένων λίγων εβδομάδων ) εξέλιξη κρίσιμη σε κάθε περίπτωση και για τα στελέχη, που βρίσκονται εντός κυβερνητικού σχήματος και για τους βουλευτές, που είναι προς αξιοποίηση και θα πρέπει να αποδείξουν πως είναι… καθαροί για να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο.