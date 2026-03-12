«Η δικαιοσύνη μίλησε, η απειλή του φασισμού παραμένει»: Ο Γιώργος Παπανδρέου στο μνημείο του Φύσσα

Στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι μετέβη ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, όπου κατέθεσε στεφάνι τιμώντας τη μνήμη του δολοφονηθέντος μουσικού. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου, η οποία επικύρωσε οριστικά τον χαρακτηρισμό της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, κλείνοντας έναν μακρύ δικαστικό κύκλο.

Συνοδευόμενος από τον πρώην βουλευτή Β’ Πειραιά του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Διαμαντίδη, ο Γιώργος Παπανδρέου εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Μάγδα Φύσσα, καθώς και στα υπόλοιπα θύματα της ναζιστικής βίας, όπως οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες και οι μετανάστες ακτιβιστές. Σε δήλωσή του, χαρακτήρισε τη δικαστική ετυμηγορία ιστορική στιγμή για το κράτος δικαίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η καταδίκη δεν σηματοδοτεί το οριστικό τέλος του φαινομένου.

Ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης απέναντι στη σταδιακή διάβρωση των θεσμών, την κοινωνική ανισότητα και την απαξίωση της δημοκρατικής διαδικασίας. Σημείωσε ότι ο σύγχρονος αυταρχισμός εκδηλώνεται συχνά μέσω της δημαγωγίας και της πόλωσης, καταλήγοντας πως η προάσπιση της δημοκρατίας αποτελεί έναν συνεχή αγώνα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό ή λήθη.