Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή η Ελένη Ζαρούλια - Ποινές με αναστολή σε 7 που δόθηκαν ελαφρυντικά

Προφυλακίζεται η Ελένη Ζαρούλια καθώς το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε το αίτημα μετατροπής της ποινής και πλέον θα κληθεί να εκτίσει στη φυλακή την ποινή των 5 ετών που της έχει επιβληθεί. Να σημειωθεί ότι η σύζυγος του Ν. Μιχαλολιάκου, είναι η μόνη πρώην βουλευτής που θα φυλακιστεί για πρώτη φορά μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Αντίθετα, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αναστολή δόθηκε στους πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αντώνη Γρέγο, Στάθη Μπούκουρα, Δημήτρη Κουκούτση, αλλά και στους Τσακανίκα, Δασκαλάκη.



Μετατροπή προς πέντε ευρώ ημερησίως υπήρξε για την ποινή του Νίκου Μίχου.



Τέλος, δεκτό έγινε το αίτημα μετατροπής και για τους Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και Χρήστο Χατζηδάκη, που μένουν εκτός φυλακής.

Τι ισχύει συνολικά για τους 42 κατηγορούμενους

Συμπερασματικά, πλην της Ελένης Ζαρούλια, στη φυλακή πάνε ακόμη 3 κατηγορούμενοι (Γιώργος Δήμου, Γιώργος Σκάλκος, Κώστας Παπαδόπουλος).



Σε 7 συνολικά το δικαστήριο έδωσε αναστολή, ενώ για 4 αποφασίστηκε μετατροπή της ποινής προς 5 ευρώ ημερησίως. Επιπλέον, 24 καταδικασθέντες έχουν εκτίσει ή έχουν αποφυλακιστεί με όρους και άρα δεν επιστρέφουν στη φυλακή (μεταξύ αυτών και οι διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν αποφυλακιστεί) ενώ 3 παραμένουν στη φυλακή (Ρουπακιάς, Λαγός, Κασιδιάρης).

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν

Ποινές 10-13 ετών επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, όπως και πρωτόδικα.

Αναλυτικά:

Νίκος Μιχαλολιάκος 13 έτη

Ηλίας Κασιδιάρης 13 έτη

Γιάννης Λαγός 13 έτη

Χρήστος Παππάς 13 έτη

Ηλίας Παναγιώταρος 13 έτη

Γιώργος Γερμενής 13 έτη

Αρτέμης Ματθαιόπουλος 10 έτη

Ποινές 5-7 ετών επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους 11 πρώην βουλευτές που καταδικάστηκαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αναλυτικά:

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος 5 έτη φυλάκισης

Μιχάλης Αρβανίτης 5 έτη φυλάκισης

Αντώνης Γρέγος 5 έτη φυλάκισης

Ελένη Ζαρούλια 5 έτη κάθειρξης

Πολύβιος Ζησιμόπουλος 6 έτη κάθειρξης

Παναγιώτης Ηλιόπουλος 7 έτη κάθειρξης

Νίκος Κούζηλος 7 έτη κάθειρξης

Δημήτρης Κουκούτσης 5 έτη φυλάκισης

Νίκος Μίχος 5 έτη φυλάκισης

Κώστας Μπαρμπαρούσης 6 έτη κάθειρξης

Στάθης Μπούκουρας 5 έτη φυλάκισης

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους καταδικασθέντες, η ποινή της ισόβιας κάθειρξης συν 10 έτη επιβλήθηκε στο Γιώργο Ρουπακιά ενώ ποινές 7-10 ετών επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα.

Οι ποινές για τη δολοφονία Φύσσα:

Γιώργος Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Γιάννης Καζαντζόγλου: 10 έτη

Γιάννης Άγγος: 9 έτη

Αναστασιος Αναδιώτης: 7 έτη

Γιώργος Δήμου: 7 έτη

Ελπιδοφόρος Καλαρίτης: 9 έτη

Γιάννης Κομιανός: 9 έτη

Κώστας Κορκοβίλης: 9 έτη

Αναστάσιος Μιχάλαρος: 9 έτη

Γιώργος Πατέλης (πυρηνάρχης Νίκαιας): 10 έτη

Γιώργος Σκάλκος: 7 έτη

Γιώργος Σταμπέλος: 9 έτη

Λέων Τσαλίκης: 9 έτη

Νίκος Τσορβάς: 9 έτη

Οι ποινές για την υπόθεση των Αιγύπτιων ψαράδων:

Αναστάσιος Πανταζής (πυρηνάρχης Περάματος): 10 έτη

Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη

Μάρκος Ευγενικός: 6 έτη

Θωμάς Μαρίας: 6

Κώστας Παπαδόπουλος: 7 έτη

Οι ποινές για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση: