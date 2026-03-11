«Παύλο νικήσαμε... Τους τσάκισες»: Η δικαίωση της Μάγδας Φύσσα
Η μάνα-σύμβολο που λύγισε το «τέρας»: Η δήλωση της Μάγδας Φύσσα μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Μετά από 11 χρόνια αδιάκοπου αγώνα στις δικαστικές αίθουσες, η Μάγδα Φύσσα στάθηκε σήμερα μπροστά στις κάμερες, κρατώντας ένα χειρόγραφο πανό που έγραφε: «Παύλο τα καταφέραμε! Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή! Τους ξεφτίλισες».
Η φωνή της, αν και φορτισμένη, είχε τη δύναμη της τελικής δικαίωσης. «Τελειώσαμε πλέον. Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε» δήλωσε, στέλνοντας ένα μήνυμα ανακούφισης σε όλη την κοινωνία.
«Δεν θα βρεθώ ξανά ανάμεσα στους δολοφόνους»
Η Μάγδα Φύσσα περιέγραψε με τον πιο λιτό αλλά ηχηρό τρόπο το τέλος του μαρτυρίου της:
«Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία».
Παραδέχτηκε ότι η καρδιά της παραμένει «σκισμένη», αλλά πλέον αισθάνεται «λίγο πιο ανακουφισμένη» μετά από έναν αγώνα που έδωσε μαζί με πολλούς άλλους.
Απευθυνόμενη στον γιο της, είπε με συγκίνηση: «Παύλο νικήσαμε... τους τσάκισες παιδί μου».
Το τέλος της διαδρομής
Η δήλωση έκλεισε με μια φράση που σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής: «Ούτε σπιθαμή γης σε κανέναν φασίστα. Ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω». Με αυτές τις λέξεις, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της αντιφασιστικής πάλης στην Ελλάδα, αποχαιρέτησε τη διαδικασία, έχοντας πετύχει την πλήρη δικαίωση στη μνήμη του γιου της.