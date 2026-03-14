Χρυσή Αυγή: Ο δικηγόρος των θυμάτων Κώστας Παπαδάκης στον FLASH - Τι «παράθυρο» έχουν οι Νεοναζί

Τελεσίδικα καταδικάστηκε στο Εφετείο η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση την Τετάρτη 11 Μαρτίου, σε μια ιστορική απόφαση που προκάλεσε αίσθημα δικαίωσης στα θύματα των εγκλημάτων της -μετά από έναν πολύχρονο δικαστικό αγώνα- και χάρισε μια τεράστια ανάσα σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο.

Παράλληλα, νέοι κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή, μεταξύ αυτών και η πρώην βουλεύτρια της νεοναζιστικής οργάνωσης και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια.

Μιλώντας στον FLASH, ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη, που για 11 χρόνια έδωσε τον αγώνα για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής στο πλευρό των θυμάτων, μαζί με άλλους συναδέλφους του, αισθάνεται δικαίωση.

Ωστόσο, τονίζει ότι η μάχη απέναντι στον φασισμό έχει πολύ δρόμο ακόμη, ενώ εξηγεί ποιες νομικές δυνατότητες έχουν οι καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής για να αμφισβητήσουν την τελευταία δικαστική απόφαση.

«Καταδικάστηκε τελεσίδικα η ύπαρξη και η δράση εγκληματικής οργάνωσης»

«Η τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση είναι μια μεγάλη δικαίωση και ιστορική νίκη. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος της ατιμωρησίας της φασιστικής βίας στην Ελλάδα, σχεδόν μετά από έναν αιώνα από τότε που εκδηλώθηκε πρώτη φορά», δηλώνει ο Κώστας Παπαδάκης.

Αριστερά ο Κώστας Παπαδάκης στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

«Επίσης, οι ποινικές ευθύνες δεν περιορίστηκαν στα εκτελεστικά όργανα και δεν δόθηκε η συνήθης ευκαιρία διαφυγής, με τη δικαιολογία ότι ‘ναι μεν ήταν οπαδοί μας, αλλά ήταν θερμόαιμοι, ενήργησαν εκτός των ορίων και των εντολών του κόμματος κλπ.’», σημειώνει.

«Η συνεκδίκαση και η συνεξέταση χιλιάδων εγκληματικών ενεργειών έδωσε την ευκαιρία να συναχθούν ενιαία και συνδετικά στοιχεία, που είναι η δομή της οργάνωσης, το κίνητρο, η ναζιστική ιδεολογία, ο τρόπος συγκρότησης και διαπαιδαγώγησης, η ιεραρχία και η πειθαρχία, η στρατιωτικοποίηση, η επιλογή των στόχων, ο τρόπος οργάνωσης των εγκληματικών επιθέσεων», εξηγεί, αναφερόμενος σε όλα όσα ανέδειξαν την Χρυσή Αυγή ως μια εγκληματική οργάνωση.

«Δεν τιμωρήθηκαν ούτε όλοι ούτε για όλα όσα έκαναν»

«Βέβαια, αυτή η νίκη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε επανάπαυση. Ένα δικαστήριο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πολιτικό, ιδεολογικό ρεύμα. Το δικαστήριο υπάρχει για να παρέχει έννομη προστασία και να προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, όλα όσα οι φασίστες με τη δράση τους απειλούν και τρομοκρατούν», επισημαίνει ο Κώστας Παπαδάκης.

Ερωτηθείς αν τιμωρήθηκαν όσοι έπρεπε και όπως έπρεπε στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, υπογραμμίζει:

«Ούτε ο αριθμός των κατηγορουμένων εξαντλεί τον αριθμό των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ούτε οι πράξεις που αποδόθηκαν στους κατηγορούμενους εξαντλούν το σύνολο των αξιοποίνων πράξεων που έχουν τελέσει».

«Ακόμα, η ίδια η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχει μειωθεί βέβαια κατακόρυφα, δεν έχει σταματήσει. Υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες και μετά τον Οκτώβριο του 2020. Με τον Μιχαλολιάκο και τους άλλους στη φυλακή, αλλά με τη Χρυσή Αυγή στη Σταυρούπολη και τον Εύοσμο», τονίζει, αναφερόμενος στις «εφορμήσεις» που έκαναν μέλη της Χρυσής Αυγής σε σχολεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μέχρι και πριν λίγα χρόνια.

«Η απόφαση δεν είναι αμετάκλητη»

Υπάρχουν νομικές δυνατότητες από την πλευρά των καταδικασθέντων της Χρυσής Αυγής;

«Η απόφαση είναι τελεσίδικη αλλά δεν είναι ακόμα αμετάκλητη. Υπάρχει το δικαίωμα των κατηγορουμένων -όσοι θελήσουν να το ασκήσουν- να ζητήσουν την αναίρεση της απόφασης από τον Άρειο Πάγο, επικαλούμενοι νομικά σφάλματα. Ο Άρειος Πάγος όμως δεν είναι, όπως λέμε, δικαστήριο ουσίας. Δεν θα κρίνει την υπόθεση αλλά την απόφαση».

«Θα είμαστε σε θέση να πιθανολογήσουμε δυνατότητες επιτυχίας αναίρεσης, όταν η απόφαση καθαρογραφεί και διαβάσουμε το σκεπτικό της».

Με το βλέμμα στις αποζημιώσεις των θυμάτων

«Υπάρχουν ωστόσο άλλα ανοιχτά ζητήματα, από την πλευρά των θυμάτων της Χρυσής Αυγής. Πρώτα απ’ όλα το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντί τους και να τους αποζημιώσει με νόμο που θα ψηφίσει στη Βουλή», τονίζει ο Κώστας Παπαδάκης.

«Δεν είναι δυνατόν, μετά από 11 χρόνια δικαστικού αγώνα, οι γονείς του Φύσσα ή του Λουκμάν, να πρέπει να ξεκινούν ένα γύρο αγωγών, μακρόχρονων και δαπανηρών, εναντίον δραστών οι οποίοι είναι πιθανότατα αφερέγγυοι».

«Όπως κάνει σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα σε τρομοκρατικές ενέργειες, που αποζημιώνει τα θύματα, οφείλει και εδώ να κάνει ένα νόμο», εξηγεί.

Ο Κώστας Παπαδάκης σημειώνει δε ότι τα χρήματα για αυτό το σκοπό μπορούν να παρθούν από τις ίδιες τις κρατικές χρηματοδοτήσεις της Χρυσής Αυγής τα προηγούμενα χρόνια.

Για τις χρηματοδοτήσεις της Χρυσής Αυγής

«Υπάρχουν 13 εκατομμύρια ευρώ που είναι το σύνολο της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής ως κοινοβουλευτικού κόμματος από το 2013 μέχρι και το 2024 που είχαν εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Από αυτά τα χρήματα, ένα μέρος πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποζημιωθούν τα θύματα για την ηθική βλάβη και την ψυχική οδύνη, αλλά και -έστω μία συμβολική αμοιβή- για κάθε δικηγόρο που συμμετείχε στη δίκη αυτή για 11 χρόνια και για 700 περίπου συνεδριάσεις».

«Υπάρχει επίσης ζήτημα προστασίας των θυμάτων της Χρυσής Αυγής που συνέβαλαν ως μάρτυρες στην αποκάλυψη του εγκληματικού της χαρακτήρα», επισημαίνει ο Κώστας Παπαδάκης.

«Δεν μπορούμε βέβαια να αφήσουμε ανυπεράσπιστο το παρατηρητήριο Golden Watch (σ.σ. την ομάδα που παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις από το κοινό και μετέδιδε πληροφορίες στο διαδίκτυο σε άμεσο χρόνο). Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο δίωξης μετά από μήνυση ενός δικηγόρου των κατηγορουμένων, επειδή μετέδιδαν τις ανταποκρίσεις από τη δίκη σε χρόνο πολύ γρήγορο, χωρίς να κατηγορηθούν ότι μετέδωσαν ψέματα».

Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας ενάντια στους Νεοναζί, όπως και ο αγώνας για την υπεράσπιση των θυμάτων τους, δεν θα σταματήσει ούτε εκτός και πιθανώς ούτε εντός των δικαστικών αιθουσών.