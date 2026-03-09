Δίκη Χρυσής Αυγής: Απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά η εισαγγελέας - Λαγός εναντίον δικαστών

Την απόρριψη των αιτημάτων ελαφρυντικών από πλευράς των κατηγορούμενων που καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εισηγείται προς το δικαστήριο η Εισαγγελέας της έδρας.

Μεταξύ άλλων οι κατηγορούμενοι έχουν ζητήσει κατά περίπτωση τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης. Εάν το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση, τότε πολλοί κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλάκισης, κάποιοι εκ των οποίων για πρώτη φορά.

Στην αγόρευσή της η εισαγγελέας, η οποία επικαλέστηκε και πλήθος αποφάσεων του Αρείου Πάγου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά».

«Μόνο η συμμόρφωση τους στη φυλακή, τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση ελαφρυντικού» ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι «μόνο φραστική ήταν η μετάνοια όσων διεκδικούν το σχετικό ελαφρυντικό».

Σχετικά αιτήματα έχουν καταθέσει 27 από τους 42 καταδικασθέντες, επιχειρώντας την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή.

Υπενθυμίζεται ότι σε 13 κατηγορούμενους έχει αναγνωριστεί ελαφρυντικό από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής πρότασης, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους και σε παρατήρηση της Προέδρου του Δικαστηρίου να κάνουν ησυχία, αντέδρασαν με φράσεις όπως «Με αυτά που ακούμε τι να κάνουμε! Όλα αυτά στη χώρα του φραπέ και του χασάπη!».

«Γελοιοποιείστε μέχρι την τελευταία μέρα! Καταδικάστε μας, μη μας αναγνωρίσετε τίποτα και να πάμε σπίτια μας. Μέχρι και τώρα θέλετε να γίνετε αρεστοί στον κύριο Ντογιάκο», φώναξε από την πλευρά του ο Γιάννης Λαγός.