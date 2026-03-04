Μάγδα Φύσσα για καταδίκη Χρυσής Αυγής: «Κέρδισε ο Παύλος -Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου»

Σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να την αποθεώνει, η Μάγδα Φύσσα προχώρησε σε δηλώσεις μετά την έκδοση της απόφασης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά του φασισμού.

Με την ανακούφιση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, η μητέρα του Παύλου Φύσσα έκανε λόγο για μια «ιστορική ημέρα» που δικαιώνει όχι μόνο τα θύματα της Χρυσής Αυγής, αλλά κάθε άνθρωπο που έπεσε θύμα του ναζισμού.

«Δικαίωση για όλα τα θύματα του φασισμού»

Η κ. Φύσσα ξεκίνησε ευχαριστώντας τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια. «Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη, κέρδισε η ειρήνη», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για όσους στάθηκαν απέναντι στον φασισμό.

Αναφερόμενη στις συγκλονιστικές εικόνες των τελευταίων ημερών, αφιέρωσε τη νίκη αυτή σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. «Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή, κάνοντας τη σύγκριση ανάμεσα στην περίοδο της Κατοχής και τη σημερινή εποχή, όπου ο Παύλος έχασε τη ζωή του εν καιρώ ειρήνης.

Μάγδα Φύσσα: «Σήμερα κέρδισε ο Παύλος -Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου» pic.twitter.com/jLXFpbXzzE — Flash.gr (@flashgrofficial) March 4, 2026

«Φεύγω με μια ανακούφιση»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον χαρακτήρα του «ναζιστικού μορφώματος» που, όπως είπε, «βγήκε στον δρόμο και σκότωσε». Μετά την τελεσίδικη καταδίκη, η Μάγδα Φύσσα εξέφρασε την προσωπική της λύτρωση:

«Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και δεν θα τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου».Μήνυμα για το μέλλονΚλείνοντας, ευχήθηκε και οι υπόλοιπες δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν να έχουν την ίδια αίσια έκδοση, με στόχο την επικράτηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης σε όλο τον κόσμο.