Λήξη συναγερμού στο Εφετείο - Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα για βόμβα

Έγινε μερική εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων από την ΕΛ.ΑΣ.

Εφετείο Αθηνών / Eurokinissi
12:56

Χωρίς να βρεθεί το οτιδήποτε ύποπτο έληξε ο έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) στο Εφετείο μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, στις 10:45, σήμερα, 4 Μαρτίου, ο οποίος ανέφερε ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, άμεσα ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία και πραγματοποιήθηκε μερική εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων.

