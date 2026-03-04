Λήξη συναγερμού στο Εφετείο - Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα για βόμβα

Χωρίς να βρεθεί το οτιδήποτε ύποπτο έληξε ο έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) στο Εφετείο μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, στις 10:45, σήμερα, 4 Μαρτίου, ο οποίος ανέφερε ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, άμεσα ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία και πραγματοποιήθηκε μερική εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων.

Βίντεο του Orange Press Agency: