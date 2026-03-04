Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένοχοι οι 42 κατηγορούμενοι - Συγκέντρωση έξω από το Εφετείο

Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, σύμφωνα και με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που δίκασε σήμερα την αιματηρή δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης αναγνωρίστηκαν όσοι είχαν εκλεγεί βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή τον Ιούνιο του 2012, δηλαδή οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Παράλληλα, ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές (Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Ένοχος όπως και πρωτοδίκως για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα κρίθηκε ο Γιώργος Ρουπακιάς. Την ενοχή του αποφάσισε το δικαστήριο και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, για τα οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.



Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι οι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.



Επίθεση στους αλιεργάτες

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι (Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος), ενώ η επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ έχει παραγραφεί.

Συγκέντρωση έξω από το Εφετείο

Ήδη πραγματοποιείται αντιφασιστική συγκέντρωση 500 περίπου ατόμων έξω από το Εφετείο. Πρόκειται για φοιτητικούς συλλόγους, συλλογικότητες και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Μιχάλης Λεγάκης/flash.gr