Δίκη Χρυσής Αυγής: Εισαγγελική πρόταση για τα ελαφρυντικά - Πλησιάζει η απόφαση για τις ποινές

Με την εισαγγελική πρόταση για τα ελαφρυντικά συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα (9/3) η διαδικασία στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, αναμένεται να τοποθετηθεί επί του ζητήματος, σε ένα στάδιο που θεωρείται καθοριστικό για την ολοκλήρωση της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέσα στις επόμενες ημέρες το δικαστήριο αναμένεται να προχωρήσει και στην έκδοση της απόφασης για τις ποινές που θα επιβληθούν στους 42 κατηγορουμένους που έχουν ήδη κριθεί ένοχοι.

Τα ελαφρυντικά και τα αιτήματα των καταδικασθέντων

Η εισαγγελική πρόταση για το αν και σε ποιους θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα μετά την απόφαση περί ενοχής, καθώς από αυτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν.

Ήδη, δεκατρείς από τους 42 καταδικασθέντες για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής έχουν εξασφαλίσει ένα ελαφρυντικό, καθώς το Εφετείο αναγνώρισε την πρωτόδικη απόφαση που είχε χορηγήσει:

σε επτά το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας

στον πρώην βουλευτή Μιχαήλ Αρβανίτη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου

στον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας

σε ακόμη τέσσερις κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και οι πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Στάθης Μπούκουρας, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη

Κατά τη διάρκεια της διήμερης διαδικασίας που προηγήθηκε, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι, μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής τους, ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων τον πρότερο σύννομο βίο, τη μη εύλογη διάρκεια της δίκης, την ειλικρινή μεταμέλεια αλλά και την καλή συμπεριφορά μετά την πράξη.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Ο καταδικασθείς ζήτησε να του αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά, επιδιώκοντας να «σπάσει» την ποινή των ισοβίων.

Συγκεκριμένα, αιτήθηκε την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, καθώς και της ελαφρυντικής περίπτωσης που αφορά τη μη εύλογη διάρκεια της δίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ