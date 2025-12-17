Καταδίκη και των 42 κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Την ενοχή όλων των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής εισηγείται η εισαγγελέας της έδρας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει την καταδίκη και των 42 κατηγορουμένων σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως και πρωτοδίκως.

Οι κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

«Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργου Καμίνη» είπε η εισαγγελέας για τον

αρχηγό της Χρυσής Αυγής.



Κλείνοντας την τεσσάρων ημερών αγόρευση της, ανέφερε: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας!».