Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: «Το έκαναν για να δείχνουν δύναμη, δεν κρύβονταν»

Συνεχίζεται η αγόρευση της εισαγγελέως για δεύτερη συνεχόμενη δικάσιμο στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η εισαγγελική λειτουργός έχει μιλήσει για «εγκληματική οργάνωση» που συστήθηκε από πλευράς κατηγορουμένων, ενώ ανέφερε ότι ο Γιάννης Λαγός είχε δώσει το έναυσμα σε ομιλία του για την επίθεση κατά των Αιγυπτίων ψαράδων.

«Λίγες ώρες μετά την ομιλία Λαγού οι κατηγορούμενοι συγκεντρώθηκαν, ενώθηκαν, οργανώθηκαν και συγκρότησαν ομάδα δεκαπέντε ατόμων, η οποία κατευθύνθηκε στο σπίτι των Αιγυπτίων ψαράδων» τονίζοντας πως οι δράστες έκαναν γνωστή την ταυτότητα τους όπως και με τα ρούχα που φορούσαν. Όπως τόνισε, «το έκαναν για να δείχνουν τη δύναμη της Χρυσής Αυγής που δεν ήταν άλλη από τη βία. Δεν κρύβονταν οι δράστες».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Χρυσή Αυγή οργάνωσε την επίθεση, την έκρινε και την επιδοκίμασε, αλλιώς ο κατηγορούμενος Πανταζής δεν θα είχε επιτεθεί και κατά μελών του ΠΑΜΕ. Έμεινε ατιμώρητος μετά τις επιθέσεις και ανέβαινε ιεραρχικά και αυτό όπλισε το χέρι του Γ. Ρουπακιά. Κατάλαβε ο Γ. Ρουπακιάς ότι όσο λιγότερες αναστολές έχεις, τόσο ανεβαίνεις στην ιεραρχία. Γιατί να μην κατέβει υποψήφιος και αυτός στις επόμενες εκλογές; Τι του έλειπε αυτουνού;»

Για τη δολοφονία του Σ. Λουκμάν ανέφερε ότι «οι δύο δράστες του εγκλήματος άνευ λόγου και αιτίας και χωρίς να προκαλέσει αυτός του επιτέθηκαν με στιλέτο τύπου πεταλούδα» προκαλώντας «ατρακτωειδές τραύμα όπως στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Καταδεικνύεται πως ο Λιακόπουλος έπληξε με βιαιότητα το ψηλότερο από τον ίδιο θύμα, όπως έγινε και στην περίπτωση του Ρουπακιά επειδή ο Φύσσας ήταν ψηλότερος». Οι κατηγορούμενοι «διέπραξαν το αποτρόπαιο έγκλημα τους λόγω ρατσιστικού κινήτρου».



«Η ενέργεια τους δεν ήταν τυχαία αλλά στα πλαίσια δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε ως κυρίαρχη κι απόλυτη την ιδέα φυλής, ιδέα του αίματος και εναντιώνονταν στην ομάδα των υπάνθρωπων. Κινούμενοι από φυλετικό μίσος περιδιάβαιναν στο κέντρο της Αθήνας κυνηγώντας μετανάστες και συμμορφωμένοι στις παροτρύνσεις του αρχηγού και υψηλόβαθμων μελών της οργάνωσης, βουλευτών και άλλων».