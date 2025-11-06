Κασιδιάρης: Απορρίφθηκε εκ νέου αίτημα αποφυλάκισής του

Αρνητική ήταν η απάντηση στο πέμπτο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε ο Ηλίας Κασιδιάρης διά της δικηγόρου του τον περασμένο μήνα. Το αίτημα εξέτασε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας και η απόφαση, η οποία γνωστοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 6/11, ήταν ομόφωνα αρνητική.

Όπως μεταδίδει το lamianow, το σκεπτικό της αρνητικής απόφασης αφορά την δημιουργία κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη που αποδεικνύει μη μεταμέλεια.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταθέσει ξανά αίτημα τον Ιούλιο, το οποίο είχε απορριφθεί από το ίδιο Συμβούλιο με ψήφους 2 – 1, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί θετικά υπέρ της αποφυλάκισής του με όρους.

Ο Κασιδιάρης έχει συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής του ενώ έχει αθωωθεί από την υπόθεση της φερόμενης εμπλοκής του στους «Σπαρτιάτες». Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε εκ νέου ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του.