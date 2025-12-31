Ο «λαθρεπιβάτης» των μπλόκων: Πώς ο καταδικασμένος Κασιδιάρης εργαλειοποιεί την αγροτική οργή στις άδειές του

Ενώ η ελληνική ύπαιθρος «βράζει» και οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας τα αιτήματά τους, ένα γνώριμο, σκοτεινό πρόσωπο από το παρελθόν επιχειρεί να εμφανιστεί ως αυτόκλητος προστάτης τους. Ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, εκμεταλλεύεται τις ολιγοήμερες άδειες που λαμβάνει από τις φυλακές Δομοκού, όχι για να επανενταχθεί ομαλά, αλλά για να εισβάλει ως «πολιτικός λαθρεπιβάτης» στην επικαιρότητα.

Η πρόκληση μέσω Social Media: «Είμαστε εδώ»

Η στρατηγική του Κασιδιάρη δεν κρύβεται πλέον. Με μια προκλητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter), ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής δημοσίευσε βίντεο από την παρουσία του στην καρδιά των κινητοποιήσεων, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Στο πλευρό των αγροτών που δίνουν τη μάχη για την επιβίωση της Ελλάδας. Δεν μας λυγίζει καμία φυλακή».

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί το απόλυτο τεκμήριο του πολιτικού του καιροσκοπισμού, καθώς χρησιμοποιεί το δικαίωμα της εξόδου από τη φυλακή για να ασκήσει καθαρή πολιτική προπαγάνδα, ενεργοποιώντας παράλληλα έναν ψηφιακό μηχανισμό που επιχειρεί να δηλητηριάσει τη δημόσια συζήτηση.

Νομικοί σε Flash: Η άδεια δεν είναι «πολιτικό συγχωροχάρτι»



Νομικοί κύκλοι και αναλυτές επισημαίνουν ότι η δραστηριότητα αυτή κινείται στα όρια της παρανομίας. Όπως εξηγούν ειδικοί στο Flash.gr:

Παραβίαση του Σωφρονιστικού Κώδικα: Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά για την κοινωνική επανένταξη και τη σύσφιξη οικογενειακών δεσμών. Η χρήση της για πολιτική δράση συνιστά «μεταβολή του σκοπού της άδειας», γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικό έλεγχο και διακοπή των μελλοντικών αδειών.



Πρόκληση προς τη Δικαιοσύνη: «Το να δηλώνει ένας βαρυποινίτης ότι "δεν τον λυγίζει καμία φυλακή" ενώ βρίσκεται έξω με την ανοχή του νόμου, αποτελεί κατάφωρη περιφρόνηση των δικαστικών αποφάσεων», σημειώνουν νομικές πηγές.



Πολιτικό Κώλυμα: Η νομοθεσία έχει ήδη θωρακιστεί απέναντι στην υποψηφιότητα καταδικασμένων για εγκληματική οργάνωση. Η προσπάθεια του Κασιδιάρη να «μπει» στα μπλόκα είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να παρακάμψει τον νόμο μέσω του δρόμου, αφού η κάλπη του είναι κλειστή.

Η Δημοκρατία δεν έχει αμνησία



Είναι προκλητικό ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για τη δράση μιας οργάνωσης που στράφηκε κατά των θεσμών, να εμφανίζεται σήμερα ως κήρυκας της «νομιμότητας». Η προσπάθειά του να διεισδύσει στην πολιτική σκηνή από το «παράθυρο» των μπλόκων αποτελεί προσβολή για τους ίδιους τους αγρότες που παλεύουν για το ψωμί τους και δεν θέλουν «κηδεμόνες» με βαρύ ποινικό μητρώο.