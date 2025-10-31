Αμετανότητος Κασιδιάρης: «Ο δολοφόνος του Φύσσα δολοφόνησε κι εμένα κατά κάποιο τρόπο»

Με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος έχει πρωτόδικα καταδικαστεί σε ποινή 13 ετών, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «σωρεία παραβιάσεων Συντάγματος και Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

«Ήρθα για να απαντήσω σε όλα, αλλά σε κάθε τέτοια παραβίαση, θα την καταγγέλλω και μετά θα απαντώ. Έχουμε και ευρωπαϊκό δικαστήριο που θα ακολουθήσει, όλα αυτά τα δικαιώματα να γίνουν σεβαστά» ανέφερε στην αρχή της απολογίας του.

«Για την κατηγορία το μόνο που έχω να δηλώσω είναι ότι συντάσσομαι απολύτως με την πρόταση της εισαγγελέως κας Οικονόμου στην δίκη σε πρώτο βαθμό, η οποία έκανε ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ενδεικτικά αναφέρω 2 σημεία που ανέφερε

1. Δεν αποδείχθηκε κεντρικός σχεδιασμός ούτε εντολή, πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά

2. Ο κατηγορούμενος δημοσίως χρησιμοποίησε οξείες πολιτικές φράσεις, αλλά όχι ικανές για να οδηγήσουν σε πρόκληση σε τέλεση αδικήματος. Δεν μπορεί να ακούμε μεμονωμένες φράσεις».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ανέφερε:

«Δεν δηλώνω ότι υπάρχει πολιτική σκευωρία. Αυτό αναφέρει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, που ζήτησε την άρση ασυλίας Σαμαρά για τις εντολές που δόθηκαν για αυτή την υπόθεση. Δε λέω ότι η δίωξη είναι πολιτική, η ίδια η εισαγγελία ζητά να διωχθεί πρώην πρωθυπουργός για αυτή την υπόθεση».

«Ήταν τεράστιο λάθος να ανοίξουν τόσα γραφεία σε όλη την Ελλάδα μετά το 2012. Ήταν εντελώς αρνητικό επειδή χάθηκε τελείως ο έλεγχος. Αν δεν είχαν ανοίξει όλα αυτά, δεν θα ήμουν στη φυλακή σήμερα. Είχαμε άθλια εγκλήματα όπως η δολοφονία Φύσσα ή η επίθεση στους αλιεργάτες που τα καταδίκασα από την πρώτη στιγμή. Πέντε φορές το είπα εκείνη τη μέρα. Άθλια εγκλήματα που ακόμα και να τελέστηκαν από υποστηρικτές της ΧΑ αλλά δεν είχα εγώ καμία ευθύνη».

Για τη δολοφονία Φύσσα ανέφερε

«Ο δολοφόνος του Φύσσα δολοφόνησε τη Χρυσή Αυγή. Ήταν ένα άθλιο έγκλημα, που με δολοφόνησε και μένα κατά κάποιο τρόπο. Έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει. Το καταδίκασα τόσες φορές. Ένα άθλιο έγκλημα που όμως η εισαγγελέας στη δίκη στον πρώτο βαθμό είπε ότι δεν υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός.

Πρόεδρος: γιατί ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για δολοφονία Φύσσα ο Μιχαλολιάκος; Τι εννοούσε;

Κατηγορούμενος: Ας μην κάνω αξιολογικές κρίσεις για άλλους. Είναι πολύ πιθανό με κάποιες δηλώσεις να διαφωνώ, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για δήλωση μεταγενέστερη. Εγώ δεν έκανα καμία τέτοια δήλωση. Δεν ανήκω στη Χρυσή Αυγή από το 2019 άλλωστε. Ο δικός μου σκοπός ήταν μέσω του κοινοβουλευτισμού να εκπροσωπώ τους πολίτες και δεν μπορώ να το κάνω αυτό στη Χρυσή Αυγή...»

Για το χαστούκι στη Λιάνα Κανέλλη ανέφερε:

«Πίστεψα ότι πρέπει να το κατευνάσω, ότι δεν είναι εικόνα για μένα. Για αυτό βγήκα και έκανα δηλώσεις, γιατί δεν ήθελα η δημόσια εικόνα μου να είναι αυτή, ότι θα μπούμε στη Βουλή με χαστούκια. Τότε έκανα επίσημη δήλωση ότι είμαστε κατά της βίας. Ότι δεν θα μπούμε στη Βουλή με χαστούκια».

Για τη δήλωση του «εκμεταλλευόμαστε τη βουλευτική ασυλία, έχουμε μια ελευθερία στις κινήσεις μας»



Κασιδιάρης: Το είπα για τον Παναγιώτη Δημητρά, με είχε ταράξει στις μηνύσεις το παρατηρητήριο του Ελσίνκι, αν δεν είχα την ασυλία θα ήμουνα κάθε μέρα στο αυτόφωρο. Ως βουλευτής δε με πιάνανε. Επίσης δεν πήρα ούτε ένα προνόμιο. Δεν πήρα αυτοκίνητο, δεν πήρα αστυνομική συνοδεία. Αν θέλει ο βουλευτής να πάρει σεκιούριτι

Για επίθεση σε Αιγύπτιους αλιεργάτες

Κ: δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός. Εγώ το έμαθα πολύ καιρό μετά. Η ζωή μου άλλαξε σε μια μέρα, μπήκαμε στη Βουλή από το πουθενά και δεν το έμαθα. Τυχαία το έμαθα αργότερα, μου είπε ο υπεύθυνος της τοπικής εκεί ότι τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τη ΧΑ.

Ερωτηθείς για την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, έκανε λόγο για επεισόδιο με τραυματισμούς και από τις δύο πλευρές.

«Σε όλους τους χώρους υπάρχει αλητεία. Βουλευτής του ΚΚΕ δικάστηκε γιατί έκλεψε ασπίδα αστυνομικού. Κάποια κόμματα διαχειρίζονται την αλητεία χαϊδεύοντας την, όπως το ΚΚΕ. Εγώ ακόμα και όταν έκανα ακραίες πράξεις, έλεγα ότι δεν θα μπούμε με τη βία στη Βουλή, αλλά με επιχειρήματα. Τώρα πόση βία έχουμε υποστεί εμείς... Για τη δολοφονία των δύο χρυσαυγιτών δεν βρέθηκε κανείς. Είναι δολοφονία εγκληματικής οργάνωσης με καλυμμένα χαρακτηριστικά και δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Για αυτά τα παιδιά γιατί δεν έγινε τίποτα; Καταδικάζω τη βία γιατί σε βάρος του πατριωτικού χώρου έχουν γίνει τρομακτικά εγκλήματα..»

Για εκδήλωση στο Μελιγαλά όπου εμφανίστηκαν μέλη ΧΑ με τύπου στρατιωτική ενδυμασία και βηματισμό

Κατηγορούμενος: Αυτό δεν είναι στρατιωτική ενδυμασία. Κάποιες δεκάδες άτομα από τους χιλιάδες φορούσαν στρατιωτικό παντελόνι. Εγώ δεν το φορούσα ποτέ. Είχα τη φαεινή ιδέα και το έχω μετανιώσει από τότε χιλιάδες φορές, την ώρα που βαδίζεις προς το μνημείο με 2.000 νεκρούς, πρέπει να σέβεσαι. Τότε είχαν έρθει ένα σωρό άσχετοι, που συζητούσαν για να πάνε για καφέ κλπ. Έτσι λοιπόν είχα τη φαεινή ιδέα να γίνει παρέλαση για να τιμηθούν οι πεσόντες, όπως το μάθαμε στο σχολείο. Δεν μπορούσαν καν να βηματίσουν βέβαια. Το έχω μετανιώσει, αν ήξερα ότι θα κληθώ να απολογηθώ σε δικαστήριο 15 χρόνια μετά, δεν θα είχε γίνει τίποτα.

Για την αντιπαράθεση με αστυνομικό στην Κρήτη, ανέφερε



«Κατηγορούμαι ότι με αυτά που είπα στον αστυνομικό, με μια απρεπή χειρονομία που όντως έκανα, είμαι υπεύθυνος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης! Η υπόθεση αυτή πήγε στο πρωτοδικείο Ηρακλείου για το αδίκημα της εξύβρισης και της απειλής. Αλλά η επιτροπή δεοντολογίας δεν έπρεπε να επιστρέψει το φάκελο άμα έβλεπε Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης; Είχε γίνει ήδη η επίθεση στους αλιεργατες και η δολοφονία λουκμαν. Το ΚΚΕ και η ΝΔ είπαν ότι δεν είναι εξύβριση, είναι προτροπή σε διέγερση αδικημάτων. Κανείς δεν είπε για διεύθυνση τότε. Θα με είχαν συλλάβει και θα είχε τελειώσει τότε. Πότε το κατάλαβαν όλοι; Όταν αποφάσισε ο Σαμαράς να επέμβει στη δικαιοσύνη;»

