«Ήμουν νέος και ρομαντικός»: Οι δικαιολογίες του Χρήστου Παππά για φωτογραφίες με σύμβολα των ναζί

Με την απολογία του Χρήστου Παππά συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Ο κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 13 έτη) αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.

«Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με κανένα στέλεχος την ημέρα της δολοφονίας της Χρυσής Αυγής. Εγώ έλειπα 15 χρόνια και ξαφνικά έγινα βουλευτής και σε πολλούς δεν άρεσε αυτό. Η οικογένεια μου υπέστη ταλαιπωρίες που θα την ακολουθούν μια ζωή. Είπα εγώ σε κανέναν «σκοτώστε τον ατυχή Φύσσα»; Για μένα η στέρηση της ζωής αποτελεί εκτός από μέγιστο ποινικό αδίκημα και ύψιστο αμάρτημα. Έμεινα φυλακή γιατί έτρωγα ψήφους του Σαμαρά».

«Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν παρακολούθησε ενδελεχώς τον πολιτικό μου λόγο. Λόγος που μπορεί να ήταν οξύς κάποιες φορές. Αλλά οξύς, όχι βίαιος. Λάβετε υπόψη πως στα 7,5 χρόνια παρουσίας μου στο κοινοβούλιο δεν μου επιβλήθηκε ποτέ σύσταση. Τα έλαβα αυτά υπόψη το πρωτόδικο δικαστήριο ή παρασύρθηκε από ΜΜΕ και τους πολιτικούς μας αντιπάλους; Μήπως ενέδωσε σε εξωδικαστικές πιέσεις;».

«Οι φωτογραφίες μου εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα»

Για τις παλιότερες φωτογραφίες του, που περιείχαν ναζιστικά σύμβολα, ο Χρήστος Παππάς ανέφερε: «Είναι φωτογραφίες του παρελθόντος που ήμουν 20 ετών. Εγώ ουδέποτε τις χρησιμοποίησα και δε δημοσίευσα στα social media. Εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα και τις χρησιμοποίησαν γιατί τους ήρθε κουτί. Θα με ρωτήσετε γιατί αυτές οι φωτογραφίες. Θα ρωτήσω κι εγώ, κυρία Πρόεδρε είστε η ίδια με την πρωτοετή φοιτήτρια της νομικής; Όχι».

Πρόεδρος: Υπάρχουν φωτογραφίες από το 1989, πόσο χρονών ήσασταν τότε;

Κατηγορούμενος: Σήμερα είμαι 62. Υπολογίστε. Ήμουν πιο ρομαντικός το 1989… Βρήκαν κάποια αρχεία τα ΜΜΕ για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν βρέθηκε τίποτα που να με βαρύνει.

Εισαγγελέας: Υπάρχει και μια φωτογραφία με τον σχετικό χαιρετισμό στον τάφο του Μουσολίνι.

Κατηγορούμενος: Βεβαίως, είναι παλιά και έγινε χάριν τιμής προς το φίλο μου που με φιλοξενούσε, γιατί αυτός έβγαλε τη φωτογραφία και ήταν τέτοιος... Έτυχε να γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο.

Η δίκη θα συνεχιστεί με την απολογία Κασιδιάρη.