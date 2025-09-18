Συγκεντρώσεις για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2025, από την στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Στην μνήμη του Παύλου πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες αντιφασιστικές συναυλίες και εκδηλώσεις. Για τον λόγο αυτό και σήμερα Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στο Κερατσίνι, στην κορυφή της οποίας θα βρίσκεται η μητέρα του Παύλου, Μάγδα Φύσσα, όπως κάθε χρόνο.

Η πορεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:30 και θα καταλήξει στο Μπλόκο της Κοκκινιάς. Από νωρίς το απόγευμα στο μνημείο επί της οδού Παύλου Φύσσα βρέθηκε η μητέρα του, Μάγδα.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα αποκάλυψε (μέσα από το δρόμο της δικαιοσύνης) ότι η «Χρυσή Αυγή» δεν ήταν ένα ακροδεξιό κόμμα, αλλά μια οργάνωση με χαρακτηριστικά εγκληματικής συμμορίας.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κερατσίνι

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, στον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, ως εξής:

Λ εωφ . Σαλαμίνος , στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως, Λ εωφ . Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα, Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος, Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως, Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών, Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Παράλληλα, κλειστοί είναι από τις 15:30 οι σταθμοί του μετρό «Μανιάτικα» και «Κορυδαλλός».

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν ανάλογες συγκεντρώσεις.

Για τον λόγο αυτό και στη Θεσσαλονίκη, κλειστοί θα μείνουν οι σταθμοί του μετρό «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.