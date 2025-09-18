Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη για τις εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φύσσα

Πέρασαν 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια και το Κερατσίνι.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, στον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, ως εξής:

Λ εωφ . Σαλαμίνος , στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως, Λ εωφ . Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα, Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος, Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως, Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών, Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Κλειστοί σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ, κλειστοί θα είναι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, από τις 4 το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.