Στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει η Ελένη Ζαρούλια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Λίγο μετά τις 9:30, σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου, η πρώην βουλευτής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από τις 12 Μαρτίου.

Βίντεο του Orange Press Agency:

Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ​ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Ελένη Ζαρούλια αναμένεται να οδηγηθεί στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα.

Τι ισχύει συνολικά για τους 42 κατηγορούμενους

Πλην της Ελένης Ζαρούλια, στη φυλακή πάνε ακόμη 3 κατηγορούμενοι (Γιώργος Δήμου, Γιώργος Σκάλκος, Κώστας Παπαδόπουλος).



Σε 7 συνολικά το δικαστήριο έδωσε αναστολή, ενώ για 4 αποφασίστηκε μετατροπή της ποινής προς 5 ευρώ ημερησίως. Επιπλέον, 24 καταδικασθέντες έχουν εκτίσει ή έχουν αποφυλακιστεί με όρους και άρα δεν επιστρέφουν στη φυλακή (μεταξύ αυτών και οι διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν αποφυλακιστεί) ενώ 3 παραμένουν στη φυλακή (Ρουπακιάς, Λαγός, Κασιδιάρης).