Πόλεμος, οικονομία και στο βάθος ο «πειρασμός» των εκλογών: Τα σενάρια που εξετάζουν στο Μαξίμου

Εναλλακτικά σενάρια σε ό,τι αφορά στη διάρκεια, αλλά και την ένταση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν θέτει επί τάπητος το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς στην κυβέρνηση επιχειρούν να κάνουν μία προβολή στο εγγύς μέλλον σχετικά με τις επιπτώσεις στην οικονομία, τον τουρισμό και το Μεταναστευτικό.

Στην Ηρώδου Αττικού φθάνουν αντικρουόμενα σενάρια, σε ό,τι αφορά το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων, εξού και η ασάφεια ως προς το μέλλον των εχθροπραξιών κατέστησε υψηλού ρίσκου την προγραμματισμένη για τις 24 Μαρτίου επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αυστραλία, η οποία και τελικώς ανεβλήθη.

«Εφεδρείες» για την οικονομία

Άλλωστε και μετά το πρώτο κύμα των κυβερνητικών μέτρων με στόχο να τιθασευθούν οι ανατιμήσεις, αλλά και να περιοριστούν κρούσματα αισχροκέρδειας, από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι υπάρχουν οι δημοσιονομικές εφεδρείες, όταν και εάν κριθεί επιβεβλημένο να ενεργοποιηθούν, ώστε να στηριχθούν οικονομία και καταναλωτές.

«Θα κινηθούμε ανάλογα όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μάς δίνει σήμερα περιθώρια παρέμβασης, με την ευχή να οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση» σημείωσε μέσω της κυριακάτικης ανάρτησης του για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός.

Παρόμοιες διαβεβαιώσεις αναμένεται να παρέχει ο κ. Μητσοτάκης και μέσω της σημερινής του παρέμβασης στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία».

Η πολιτική σταθερότητα και ο «πειρασμός» των εκλογών

Προς ώρας, πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου τηρεί στάση αναμονής, καθώς η κυρίαρχη εκτίμηση είναι πως για την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον, η κατάσταση στην οικονομία μοιάζει υπό έλεγχο.

Εξάλλου, είναι σαφές ότι στην Αθήνα, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής ( Πέμπτη και Παρασκευή ) στις Βρυξέλλες. Πέραν όλων των άλλων, το επίδικο θα είναι κατά πόσον η Κομισιόν θα προχωρήσει σε μία χαλάρωση ως προς το όριο δαπανών, ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη – μέλη να προχωρήσουν σε ενέσεις οικονομικής στήριξης, χωρίς να ανησυχούν ότι θα παραβούν τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Σε δευτερεύοντα χρόνο και ανάλογα με τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ευρωπαίοι εκτιμάται ότι θα κληθούν να λάβουν και πιο δύσκολες αποφάσεις, όπως το κατά πόσον θα χρειαστεί να επιστρατευθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να απορροφήσουν τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες σε βάθος χρόνου, όπως κατ αναλογία έγινε την περίοδο της πανδημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκουν να διατηρήσουν το θετικό πολιτικό momentum, κυρίως λόγω των αντανακλαστικών να αναπτυχθούν άμεσα στην Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», αλλά και 4 μαχητικά F – 16 Viper. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συχνά πυκνά τα τελευταία 24ώρα τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, ιδίως σε ταραγμένες περιόδους, όπως το έκανε και χθες μέσω της δήλωσης του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

«Πυξίδα μας για να πλοηγηθούμε στα αχαρτογράφητα νερά που ανοίγονται μπροστά μας είναι η πολιτική σταθερότητα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, προκειμένου να μην απειληθεί η πορεία της χώρας, εν μέσω γεωπολιτικών και οικονομικών καταιγίδων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο, φουντώνει η σεναριολογία περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες κυρίως λόγω της βελτιωμένης δημοσκοπικής θέσης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της γενικότερης αίσθησης που υπάρχει πως η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα να εγκλωβίσει την αντιπαράθεση μονοθεματικά σε μία ατζέντα σκανδάλων και σκανδαλολογίας.

Πάντως, για την ώρα οι εισηγήσεις περί πρόωρων εκλογών δεν φαίνεται να εισακούονται από τον πρωθυπουργό, καθώς εκτιμάται ότι τυχόν εκλογικός αιφνιδιασμός εν μέσω γεωπολιτικού αναβρασμού θα εξέθετε τη χώρα σε αχρείαστους κινδύνους ακυρώνοντας στην πραγματικότητα το κεντρικό αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου περί της ανάγκης διασφάλισης της πολιτικής σταθερότητας.