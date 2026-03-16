Παραμένουν τα «αγκάθια»: Στο υπουργικό του Απριλίου τα social media

Στο υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου αναμένεται να συζητηθεί εν τέλει το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων έως 15 ετών στα social media, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH.

Μάλιστα, οι κατευθυντήριες γραμμές της πολυσυζητημένης κυβερνητικής παρέμβασης αναμένεται να παρουσιαστούν στις αρχές Απριλίου σε ειδική εκδήλωση.

Όπως σας ενημέρωσε τις προηγούμενες ημέρες η στήλη, το θέμα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ναι μεν κατεγράφη πρόοδος, ωστόσο, αναδείχθηκε ακόμη μία φορά η νομική συνθετότητα του εγχειρήματος, αλλά και μία σειρά από κρίσιμες παραμέτρους, που μένει να αποσαφηνισθούν, όπως το ενδεχόμενο θέσπισης κυρώσεων κατά των τεχνολογικών κολοσσών και τι έντασης θα μπορούσαν να είναι αυτές.