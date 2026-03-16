Μητσοτάκης: «Άγκυρα σιγουριάς η Ελλάδα - Σε 15 μέρες οι ανακοινώσεις για τη βιομηχανία»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τόνισε ότι σχεδόν έχει σχηματιστεί το πλαίσιο στήριξης στη βιομηχανία από το ενεργειακό κόστος που επέφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του αναφέροντας ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα να εντείνεται. Όπως τόνισε, η Ελλάδα λειτουργεί σήμερα ως πυλώνας σταθερότητας και πολιτικής ομαλότητας, και η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία, όπως έκανε και στο παρελθόν με τη στήριξη των νοικοκυριών.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μέτρα προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα θα εφαρμοστούν για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εφόσον χρειαστεί. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μέσα στις επόμενες 15 μέρες, ενώ το θέμα θα συζητηθεί και στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κρίση αυτή ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο και γι’ αυτό η κυβέρνηση πρέπει να είναι προετοιμασμένη για συνεχή στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα «στοίχημα πολιτικό και επίκαιρο», λέγοντας πως «είμαι σίγουρος ότι μαζί - εννοώ πολιτεία και επιχειρηματική κοινότητα - θα το κερδίσουμε». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην γραφειοκρατία τονίζοντας ότι κανείς δεν εγγυάται σε έναν επιχειρηματία ότι θα πετύχει η κίνησή του όμως είναι ανεπίτρεπτο η γραφειοκρατία «να τινάξει στον αέρα ένα business plan».

Σημείωσε ακόμη με έμφαση πως «σε αυτή την παγκόσμια τρικυμία η Ελλάδα απαντά με την άγκυρα της σιγουριάς, που τις εξασφαλίζουν η θεσμική σοβαρότητα αλλά και η εσωτερική σταθερότητα, αλλά και με κινητήρια δύναμη την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο μέσω των επενδύσεων».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:30. Αρχικά ανέβηκε στο βήμα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ενώ ακολούθησε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δείτε εικόνα από την εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης: