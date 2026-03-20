Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ): «Πάνω από 6 μήνες για αποκατάσταση της ενεργειακής ισορροπίας»

Ο πόλεμος στο Ιράν συνιστά τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση που έχει καταγραφεί ποτέ, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ στους Finacial Times, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να απαιτηθούν έξι μήνες ή και περισσότερο για την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος συνέβαλε στον συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως «τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία».

Ανέφερε ότι σήμερα έχει διακοπεί μεγαλύτερος όγκος πετρελαίου σε σχέση με τα σοκ της δεκαετίας του 1970, ενώ η ποσότητα φυσικού αερίου που βρίσκεται εκτός λειτουργίας είναι διπλάσια από εκείνη που διέκοψε η Ευρώπη από τη Ρωσία το 2022. «Οι άνθρωποι κατανοούν ότι πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι το βάθος και οι συνέπειες της κατάστασης είναι πλήρως κατανοητά», δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Οι βιομηχανικές παραγωγές που έχουν υποστεί ζημιές

Zωτικής σημασίας αρτηρίες στις βιομηχανίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν, επηρεάζοντας την παγκόσμια προσφορά λιπασμάτων για τις καλλιέργειες, πετροχημικών για πλαστικά, ρούχα και βιομηχανική παραγωγή, καθώς και θείου και ηλίου. «Πρόκειται για κρίσιμα αγαθά για την παγκόσμια οικονομία», σημείωσε.

Τα στενά του Ορμούζ είναι το «κλειδί» της κρίσης

Ως επικεφαλής του οργανισμού που διαχειρίζεται τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου των κρατών-μελών του, ο Μπιρόλ δήλωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο υψηλά θα μπορούσαν να φτάσουν οι τιμές. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι τιμές ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται όσο επηρεάζεται η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, της κύριας οδού εξαγωγής ενέργειας από τον Κόλπο.

Ακόμη και αν ο πόλεμος λήξει σύντομα, «θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για ορισμένες εγκαταστάσεις θα απαιτηθούν έξι μήνες για να τεθούν ξανά σε λειτουργία, ενώ για άλλες πολύ περισσότερο», δήλωσε.

Απελευθερώθηκαν μόλις το 20% των αποθεμάτων με τα 400 εκατ. βαρέλια

Την περασμένη εβδομάδα, ο IEA ανακοίνωσε την απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων από τα παγκόσμια αποθέματα, προκειμένου να περιοριστούν οι ελλείψεις, ποσότητα που, όπως ανέφερε ο Μπιρόλ, αντιστοιχεί μόλις στο 20% των συνολικών αποθεμάτων.

«Έχω ακόμη το 80% στο απόθεμα», δήλωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια της ενεργειακής προσφοράς από τη Μέση Ανατολή