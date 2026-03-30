Οι «χρυσές business» του Ιράν: Πώς κερδίζει από την κρίση του πετρελαίου

Αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις και πλήγματα στις εξαγωγές των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, το Ιράν κατάφερε να εμφανιστεί ως ο μεγαλύτερος κερδισμένος της κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Economist, ενώ οι περισσότερες χώρες της περιοχής είδαν μείωση στην παραγωγή τους, το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει, και μάλιστα να αυξήσει, τις εξαγωγές του.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο διπλασιάζονται

Το Ιράν εξάγει πλέον περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων καθημερινά, με έσοδα που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την αρχή του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2025. Παρά τις επιθέσεις στο πεδίο της μάχης, το Ιράν κερδίζει τον ενεργειακό πόλεμο, αφού το πετρέλαιο αποτελεί βασική πηγή ρευστότητας για τη χώρα.

Η στρατηγική των «κρυφών» δεξαμενόπλοιων

Η επιτυχία του Ιράν στον ενεργειακό τομέα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο διακριτικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις εξαγωγές του. Τα δεξαμενόπλοια του Ιράν πλέον λειτουργούν με κρυφές διαδικασίες, ενώ οι εμπορικοί πάροχοι δορυφορικών εικόνων έχουν σταματήσει να παρακολουθούν τις μεταφορές. Το Ιράν χρησιμοποιεί εξελιγμένα δίκτυα κρυπτογράφησης και αόρατες ναυτιλιακές διαδρομές για να διασφαλίσει την ανωνυμία των μεταφορών του.

Η αυξανόμενη επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης

Η δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στο ιρανικό πετρελαιοπαραγωγικό σύστημα είναι αδιαμφισβήτητη. Ελέγχουν μεγάλο μέρος των κοιτασμάτων, συντονίζουν τις εξαγωγές και αναλαμβάνουν την ασφάλεια στις στρατηγικές περιοχές όπως τα Στενά του Ορμούζ. Η αυξημένη εξουσία τους έχει συντελέσει στην αύξηση των εξαγωγών και στην επέκταση των ιρανικών συμφερόντων στη ναυτιλία.

Το «σκιώδες» τραπεζικό δίκτυο του Ιράν

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της ανθεκτικότητας του Ιράν είναι το σκιώδες χρηματοοικονομικό δίκτυο που χρησιμοποιεί. Οι πληρωμές για το πετρέλαιο γίνονται μέσω μικρών κινεζικών τραπεζών και εταιρειών-κελυφών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση των ροών χρήματος. Αυτό το σύστημα, που περιλαμβάνει δεκάδες ενδιάμεσους σταθμούς στην Ασία και την Ευρώπη, επιτρέπει στην Τεχεράνη να συνεχίσει τις εμπορικές δραστηριότητες και να χρηματοδοτεί την οικονομία της παρά τις κυρώσεις.

Ο ρόλος της Κίνας

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου καταλήγει στην Κίνα. Οι «teapot refineries» στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των ιρανικών αποθεμάτων, ενώ ορισμένοι κινεζικοί κρατικοί όμιλοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο ακόμα πιο ανοιχτά, εκμεταλλευόμενοι τις εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Ένα ανθεκτικό σύστημα υπό συνεχιζόμενες πιέσεις

Παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ και τα γειτονικά κράτη, το ιρανικό σύστημα έχει δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η χώρα έχει καταφέρει να αυξήσει τις εξαγωγές της, ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτεί τον πόλεμο και τις κρατικές της δραστηριότητες μέσω ενός εξαιρετικά ευέλικτου και προσαρμοστικού χρηματοοικονομικού δικτύου.