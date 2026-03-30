ΗΠΑ: Οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν καλά» - Επιβεβαίωση από ΝΑΤΟ για τον πύραυλο στην Τουρκία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τη Δευτέρα τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, παρά την «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις διπλωματικές συνομιλίες με αξιωματούχους στην Τεχεράνη, όπως δήλωσε η αμερικανική κυβέρνηση. Οι εξελίξεις έρχονται ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αυξηθεί στην περιοχή, εντείνοντας την ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.



Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση «Epic Fury» προχωρά «με επιτυχία και σύμφωνα με το σχέδιο». Όπως τόνισε, έχουν πληγεί πάνω από 11.000 στόχοι, ενώ οι ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις και οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μειωθεί κατά 90%. Σχετικά με το πότε θα ολοκληρωθούν οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ, η Λίβιτ επανέλαβε τη θέση του Τραμπ ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα τελειώσουν σε τέσσερις με έξι εβδομάδες.

Ερωτηθείς για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, η Λίβιτ είπε ότι ο Τραμπ «προφανώς αρνήθηκε να την αποκλείσει». Είπε ακόμη ότι το Πεντάγωνο στοχεύει να παράσχει στον πρόεδρο επιλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λάβει κάποια απόφαση. Σχετικά με το αν ο πρόεδρος θα ζητούσε την έγκριση του Κογκρέσου πριν στείλει στρατεύματα στο Ιράν, απάντησε ότι η κυβέρνηση θα ακολουθούσε πάντα το κράτος δικαίου και ότι ο Τραμπ τρέφει μεγάλο σεβασμό για το Κογκρέσο. Πρόσθεσε ότι ορισμένα μέλη του Κογκρέσου έχουν λάβει «ενημερώσεις» σχετικά με τον πόλεμο, όταν τους ζητήθηκε.

Η Λίβιτ ρωτήθηκε και για την απειλή του Τραμπ νωρίτερα σήμερα να καταστρέψει «όλες τις μονάδες αφαλάτωσης» στο Ιράν, και γιατί ο πρόεδρος θα απειλούσε με μια ενέργεια που πιθανότατα θα θεωρούνταν έγκλημα πολέμου. Οι μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες μετατρέπουν το αλμυρό νερό σε πόσιμο νερό, είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του νερού των πολιτών στην περιοχή. «Φυσικά, αυτή η κυβέρνηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) θα ενεργούν πάντα εντός των ορίων του νόμου», απάντησε. Όταν ρωτήθηκε ξανά ποιον στόχο θα επιτύγχανε ο βομβαρδισμός μιας μονάδας αφαλάτωσης, η εκπρόσωπος Τύπου δεν απάντησε.

Το σενάριο της χερσαίας επίθεσης

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνονται, με τη συγκέντρωση αμερικανικών στρατευμάτων κοντά στο Ιράν να εγείρει υποψίες για πιθανή χερσαία επέμβαση. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ εξετάζει σχέδιο για την εξαγωγή σχεδόν 1.000 κιλών ουρανίου οπλικής ποιότητας από το Ιράν, μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.



Παράλληλα, πολιτικές εντάσεις καταγράφονται και στην Ουάσιγκτον. Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψαν συμφωνία της Γερουσίας για μερική χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αφήνοντας τη χρηματοδότηση σε αδιέξοδο μετά από ένα ρεκόρ μερικού «κλεισίματος» της κυβέρνησης (shutdown). Οι νομοθέτες και των δύο σωμάτων αποχώρησαν για δύο εβδομάδες διακοπών του Πάσχα, καθιστώντας αβέβαιες τις διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση και αυξάνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την αναχαίτιση 4ου ιρανικού πυραύλου

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν έναν ιρανικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Τουρκία. «Το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο για τέτοιες απειλές και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους», δήλωσε η εκπρόσωπος της συμμαχίας Άλισον Χαρτ, σύμφωνα με το AFP.



Νωρίτερα τη Δευτέρα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι αεράμυνες της συμμαχίας που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν, για τέταρτη φορά κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έναν ιρανικό πύραυλο που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της.