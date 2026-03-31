Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ - Ακόμη και χωρίς άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν ακόμη και χωρίς την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι βασικοί στρατιωτικοί στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί, δηλαδή η αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και των πυραυλικών δυνατοτήτων και επιδιώκει να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις μέσα στις επόμενες 4 έως 6 εβδομάδες. Παρά το γεγονός ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, η επαναλειτουργία τους δεν αποτελεί πλέον βασικό στρατιωτικό στόχο της Ουάσιγκτον.

Η στρατηγική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η συνεχιζόμενη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και εντείνει τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μετατοπίζει το βάρος προς τη διπλωματία, επιδιώκοντας τη συμμετοχή συμμάχων για τη διασφάλιση της μελλοντικής ελεύθερης διέλευσης από την περιοχή, αντί για άμεση στρατιωτική λύση.

Ωστόσο, το μήνυμα της Ουάσιγκτον παραμένει αντιφατικό, καθώς ο Τραμπ συνδυάζει τις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις με απειλές για νέες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο έντασης στη Μέση Ανατολή.