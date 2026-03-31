Νέα καρφιά Τραμπ στους Ευρωπαίους: «Πηγαίνετε μόνοι σας στα Στενά του Ορμούζ να πάρετε το πετρέλαιο»

Νέα επίθεση κατά των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ , εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, όπου τις καλεί να αναλάβουν «μόνες τους» την ευθύνη για την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο όπως υποστήριξε «αρνήθηκε να εμπλακεί» στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. «Αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο», ανέφερε, προτρέποντας τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας.

Κάλεσε δε τους συμμάχους να επιδείξουν «καθυστερημένο θάρρος» και να μεταβούν οι ίδιοι στα Στενά του Ορμούζ για να «πάρουν το πετρέλαιο». «Πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», σημείωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί» και ότι «το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη γίνει», καλώντας τις χώρες να εξασφαλίσουν μόνες τους την πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους της περιοχής.

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας γύρω από τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, έστρεψε τα πυρά του στη Γαλλία, δηλώνοντας πως «δεν άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, γεμάτα στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος».

Υποστήριξε πως η Γαλλία ήταν «πολύ αδύναμη απέναντι στον «Χασάπη του Ιράν», ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία. Οι ΗΠΑ θα το θυμούνται».