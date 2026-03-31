Νέοι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη – Ο Χαμενεΐ βρίσκεται στο Ιράν, λέει Ρώσος πρέσβης

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα του. Οι δημοσιογράφοι επιβεβαίωσαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων συνοικιών, δημιουργώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.



Την ίδια ώρα, διακινείται μια πληροφορία σε διεθνή μέσα, σύμφωνα με την οποία ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει στη χώρα, αλλά αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις «για κατανοητούς λόγους», σύμφωνα με δηλώσεις του πρεσβευτή της Ρωσίας στο Ιράν.

Η απουσία του έχει προκαλέσει φήμες για την κατάσταση της υγείας του, καθώς αντικατέστησε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πριν από περίπου έναν μήνα.



Σύμφωνα με το News.Az, που επικαλείται πληροφορίες του Reuters, οι αμερικανικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι ο ίδιος ο Μοτζτάμπα μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά και να φέρει παραμορφώσεις. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ένταση στην περιοχή, με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και τους πολίτες να καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.



Η κατάσταση στην Τεχεράνη παραμένει ρευστή, με τις αρχές να συνεχίζουν τον έλεγχο των ζημιών και να παρακολουθούν στενά τυχόν νέες επιθέσεις, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις σε μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο.