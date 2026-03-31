Βαγδάτη: Απελευθερώθηκε η Αμερικανίδα δημοσιογράφος - Βίντεο από τη στιγμή της απαγωγής

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Shelley Kittleson, η οποία είχε απαχθεί νωρίτερα στη Βαγδάτη, φέρεται να απελευθερώθηκε μετά από καταδίωξη των Αρχών της χώρας με τους απαγωγείς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δημοσιογράφος διασώθηκε από τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας μετά από καταδίωξη κι ενώ οι απαγωγείς βρίσκονταν καθ' οδόν προς το Τζουρφ αλ-Σαχάρ. Το αυτοκίνητό τους ανετράπη μετά από ανταλλαγή πυρών, με την Shelley Kittleson να τραυματίζεται και να νοσηλεύεται.

Νωρίτερα, αστυνομικές πηγές είχαν αναφέρει ότι μία δημοσιογράφος που κατέχει αμερικανικό διαβατήριο απήχθη από άγνωστα άτομα στη Βαγδάτη την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026.

Το ιρακινό υπουργείο Εσωτερικών δεν αποκάλυψε την εθνικότητά της δημοσιογράφου, αλλά δήλωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωσή της.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, σημειώνει το Reuters.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ξεκίνησαν άμεσα η καταδίωξη ενός οχήματος με το οποίο την πήραν με τη βία τέσσερις άνδρες με πολιτικά ρούχα.

Iraqi 🇮🇶 Interior Ministry said American 🇺🇸 freelance journalist Shelly Kittleson was kidnapped by unidentified armed men (Iranian 🇮🇷 backed militias) in central Baghdad & that during a pursuit the vehicle belonging to the kidnappers was intercepted which overturned as they… https://t.co/cOAwUZn6hq pic.twitter.com/ciUo05iUbF — Saad Abedine (@SaadAbedine) March 31, 2026

Μέσα ενημέρωσης της Μέσης Ανατολής, ανέφεραν ότι επρόκειτο για την ανεξάρτητη δημοσιογράφο Shelley Kittleson.

Η Kittleson, Αμερικανίδα πολίτης που έχει περάσει χρόνια στην Ιταλία και επί του παρόντος ζει στη Ρώμη, είναι γνωστή για το θαρραλέο ρεπορτάζ της από εμπόλεμες ζώνες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία. Δεν έχει γνωστή ατζέντα και έχει συνεισφέρει σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις. Πηγές της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσαν στο Al-Monitor ότι γνώριζαν την απειλή εναντίον της και την είχαν συμβουλεύσει να μην ταξιδέψει στο Ιράκ.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε για την απαγωγή της Kittleson και συνεργαζόταν με την ιρακινή κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή της.

Η απαγωγή της θυμίζει εκείνη της Ρωσοϊσραηλινής ερευνήτριας Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ σε ένα καφέ της Βαγδάτης τον Μάρτιο του 2023. Κρατήθηκε όμηρος από τη Χεζμπολάχ για 903 ημέρες πριν απελευθερωθεί βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένας Ισραηλινός-Ρώσος μεταπτυχιακός φοιτητής από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον απήχθη από μια σιιτική πολιτοφυλακή που συνδέεται με το Ιράν κατά τη διάρκεια ερευνητικού ταξιδιού στο Ιράκ τον Μάρτιο του 2023 και αφέθηκε ελεύθερος το 2025.