Φλέγεται η Βηρυτός: Τρομερή έκρηξη σε κτίριο κατοικιών από ισραηλινό βομβαρδισμό

Ένα τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στη νότια Βηρυτό, με ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα να χτυπά κτίριο κατοικιών στην περιοχή Ντάχια.

Καπνός υψώνεται πάνω από την περιοχή, ενώ ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει άμεσα για να ελέγξουν την κατάσταση και να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

Προειδοποίησε ο ισραηλινός στρατός

Πρόκειται για μια τεράστια έκρηξη σε κατοικημένη ζώνη, που προκαλεί φόβο και χάος στους κατοίκους, καθώς οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν καπνό και πανικό. Πάντως, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα έπληττε μια «εγκατάσταση της Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Τα πλάνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται από το σημείο στα περίχωρα των νότιων προαστίων της Βηρυτού, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε έναν πύραυλο να χτυπά τους επάνω ορόφους του κτιρίου και πέτρες να σκορπίζονται στον δρόμο (που οδηγεί στο αεροδρόμιο), ο οποίος έκλεισε από τις δυνάμεις ασφαλείας μετά την ισραηλινή προειδοποίηση.

Οι λεπτομέρειες για το εύρος των ζημιών και τυχόν θύματα δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.