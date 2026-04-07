Μικρή μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας - «Στον Λίβανο είμαστε ενωμένοι»

Συγκινεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα μικρό κορίτσι στον Λίβανο, που φορά μαντήλα, να χτυπά την καμπάνα μιας χριστιανικής εκκλησίας.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν αναφορές ότι το Ισραήλ φέρεται να συμβούλεψε τους Δρούζους και τους Χριστιανούς στον νότιο Λίβανο να μην προσφέρουν καταφύγιο στους Μουσουλμάνους γείτονές τους.

Το παιδί θέλησε με αυτή την κίνηση στην εκκλησία να δείξει ότι στην χώρα «είναι όλοι ένα». «Χτύπησα την καμπάνα για να ξέρουν όλοι ότι το μέρος κατοικείται και ότι είμαστε ενωμένοι στον Λίβανο», δήλωσε η ίδια στο βίντεο.

After Israel reportedly told Druze and Christian leaders in southern Lebanon not to shelter their Shia Muslim neighbors, this Lebanese girl says, “We are all one.” pic.twitter.com/1hWFACJBYl — AJ+ (@ajplus) April 6, 2026

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ (UNHCR, UNICEF) και του υπουργείου Υγείας της χώρας, πάνω από 1.200.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 22% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ανάμεσά τους, 390.000 παιδιά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο υποσιτισμού και ψυχολογικού τραύματος.



Επιπλέον, 180.000 Σύροι πρόσφυγες που ζούσαν ήδη στον Λίβανο και 20.000 Λιβανέζοι έχουν αναγκαστεί να περάσουν τα σύνορα προς τη Συρία για να σωθούν.