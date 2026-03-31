Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες καλούν το Ισραήλ να μην επεκτείνει τη σύγκρουση στον Λίβανο

Οι υπουργοί Εξωτερικών 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, εξέδωσαν κοινή δήλωση την Τρίτη (31/03), καλώντας το Ισραήλ να μην επεκτείνει τη στρατιωτική του δράση στον Λίβανο. Συγκεκριμένα, η ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Η ανακοίνωση, που υπογράφηκε επίσης από την Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη των χωρών προς τον λαό του Λιβάνου, ο οποίος πληρώνει το τίμημα μιας σύγκρουσης που δεν αφορά τον ίδιο.

Στρατηγική αποφυγής κλιμάκωσης και στήριξη του Λιβάνου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ευθύνη για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ βαρύνει την οργάνωση, και η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα τις ενέργειές της. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η ανάγκη για πολιτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο τερματισμός της σύγκρουσης και η επίτευξη μόνιμης ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών, με επικεφαλής την Υπουργό Εξωτερικών της ΕΕ, επισημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου πρέπει να στηριχθεί στις ένοπλες δυνάμεις του και τις δυνάμεις ασφαλείας, καλώντας την ΕΕ να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση των λιβανικών δυνάμεων και στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων.

Άμεση ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια

Η κατάσταση στον Λίβανο συνεχώς επιδεινώνεται, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένα άτομα. Η ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει στην ανακούφιση των πληγέντων.

Ακόμη, επαναλαμβάνεται η ισχυρή υποστήριξη προς την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL), με τις χώρες της ΕΕ να καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων και να απαιτούν την προστασία τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.